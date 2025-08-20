Γνωμοδοτήσεις για δύο πλωτές εξέδρες στη Χαλκιδική
20 Aug 2025, 06:15 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Γνωμοδοτήσεις για την τοποθέτηση δύο πλωτών εξεδρών σε θαλάσσιες περιοχές της Χαλκιδικής εξέδωσε ο δήμος Σιθωνίας.
Ειδικότερα, ο δήμος Σιθωνίας γνωμοδότησε θετικά για την έκδοση άδειας πλωτής εξέδρας για εποχιακή χρήση, με σκοπό την πρόσδεση σκαφών, στη θέση Πλατάνι Αγίου Νικολάου Σιθωνίας Χαλκιδικής, για λογαριασμό της εταιρείας ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, μεταξύ άλλων, στην εν λόγω περιοχή δεν υφίσταται θαλάσσια ζώνη λιμένα, ενώ δεν δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής. Επίσης, δεν διαπιστώνεται αυξημένη κίνηση σκαφών και η θάλασσα δεν είναι βραχώδης.
Επιπλέον, σε κοντινή απόσταση από την περιοχή στην οποία προγραμματίζεται η πλωτή εξέδρα, τοποθετείται για εποχιακή χρήση πλωτή εξέδρα άλλης επιχείρησης.
Σημειώνεται ότι η θέση στην οποία ζητείται η τοποθέτηση της πλωτής εξέδρας εμπίπτει σε προστατευόμενη περιοχή που είναι ενταγμένη στο δίκτυο NATURA 2000 και συγκεκριμένα ανήκει στο OROS ITAMOS-SITHONIA.
Παράλληλα, ο δήμος Σιθωνίας γνωμοδότησε θετικά για την έκδοση άδειας πλωτής εξέδρας για εποχιακή χρήση, με σκοπό την πρόσδεση σκαφών, στη θέση Άγιος Ανδρέας-νήσος Διάπορος Αγίου Νικολάου Σιθωνίας Χαλκιδικής, λογαριασμό της εταιρείας ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
‘Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης, μεταξύ άλλων, στην εν λόγω περιοχή δεν υφίσταται θαλάσσια ζώνη λιμένα, ενώ δεν δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής. Επίσης, δεν διαπιστώνεται αυξημένη κίνηση σκαφών και η θάλασσα δεν είναι βραχώδης.
Σημειώνεται ότι η θέση στην οποία ζητείται η τοποθέτηση της πλωτής εξέδρας εμπίπτει σε προστατευόμενη περιοχή που είναι ενταγμένη στο δίκτυο NATURA 2000 και συγκεκριμένα ανήκει στο OROS ITAMOS-SITHONIA.
Στις ανωτέρω γνωμοδοτήσεις επισημαίνεται ότι η τοποθέτηση πλωτών εξεδρών για την πρόσθεση σκαφών, γίνεται για να εξασφαλιστεί στο μέγιστο η προστασία των λουόμενων και να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα ατυχήματος.
Τέλος, στις τελικές άδειες πλωτών εξεδρών για εποχιακή χρήση, οι οποίες εκδίδονται ανά τη χώρα, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι δεν επιτρέπεται η χρήση των πλωτών εξεδρών για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής, ούτε μπορούν να εξυπηρετούν θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών ή διαφημιστικούς σκοπούς.
