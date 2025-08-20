Η αντίστροφη μέτρηση για τον επετειακό διεθνή ημιμαραθώνιο Κρήτης, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, έχει ξεκινήσει, με τη φετινή διοργάνωση να κρύβει μια ξεχωριστή έκπληξη για όλους τους δρομείς.

Όλοι οι αθλητές που θα τερματίσουν σε οποιαδήποτε από τις αποστάσεις θα παραλάβουν ένα μοναδικό επετειακό μετάλλιο, σύμβολο της συμμετοχής τους σε αυτή τη σπουδαία αθλητική γιορτή.

Παράλληλα, το γνωστό «παπουτσάκι» –σήμα κατατεθέν της διοργάνωσης– θα προσφέρεται φέτος αποκλειστικά στους συμμετέχοντες που θα επιλέξουν το Gold πακέτο συμμετοχής, κατά την παραλαβή του πακέτου τους και όχι στον τερματισμό.

Ο Διεθνής Ημιμαραθώνιος Κρήτης δεν είναι απλώς ένας αγώνας· αποτελεί μια ολιστική εμπειρία αθλητισμού και πολιτισμού, που συγκεντρώνει κάθε χρόνο δρομείς από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι εγγραφές έχουν ήδη ανοίξει, με το Gold πακέτο –το πιο πλούσιο και περιζήτητο στην Ελλάδα– να αναμένεται να εξαντληθεί πολύ σύντομα.