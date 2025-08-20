Φωκικά 2025: Η γιορτή πολιτισμού της Φωκίδας επιστρέφει

Με οδηγό την τοπική δημιουργία και την ενεργό συμμετοχή των κατοίκων, τα «Φωκικά 2025» έρχονται να γεμίσουν ξανά την Άμφισσα και τον Δήμο Δελφών με πολιτισμό, τέχνη και αθλητισμό. Από τις 21 Αυγούστου έως τις 4 Οκτωβρίου, η πόλη θα μετατραπεί σε έναν ζωντανό καμβά εκδηλώσεων, όπου μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, αθλητικά τουρνουά και βιωματικά εργαστήρια.

Το φετινό πρόγραμμα, που επιμελήθηκαν ο δήμος Δελφών, το δίκτυο Δελφών για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό και η Δημοτική Κοινότητα Άμφισσας, σε συνεργασία με συλλόγους και φορείς της περιοχής, δίνει για ακόμη μια φορά έμφαση στη ντόπια πολιτιστική παραγωγή. Μια παραγωγή που δεν αποτελεί απλώς έκφραση δημιουργίας, αλλά στοιχείο ταυτότητας του τόπου, το οποίο αναδεικνύεται και στηρίζεται έμπρακτα.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν με το τουρνουά μπάσκετ (21-24/08) και την συναυλία της Μελίνας Κανά (22/08) και κορυφώνονται με τη μεγάλη Λευκή Νύχτα στο ιστορικό κέντρο της Άμφισσας (04/10) και τη συναυλία της Χορωδίας και Φιλαρμονικής Άμφισσας. Στο ενδιάμεσο, ξεχωρίζουν τιμητικές ημερίδες, θεατρικές παραγωγές, βραδιές αφιερωμένες στη μουσική, όπως το αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη (24/09), αλλά και συναντήσεις λογοτεχνίας και ποίησης με ντόπιους δημιουργούς.

Τα Φωκικά έχουν καθιερωθεί ως ένα πολιτιστικό σημείο αναφοράς για τη Φωκίδα και τους ανθρώπους της, δίνοντας βήμα σε καλλιτέχνες, συλλόγους και νέες πρωτοβουλίες, αλλά και αφορμή σε επισκέπτες να γνωρίσουν τον τόπο μέσα από τον πολιτισμό του.