Πρόταση | Χωρίς εισιτήριο οι κάτοικοι των Β. Σποράδων στο Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου

Ο Δήμος Σκοπέλου αποφάσισε να υποβάλει πρόταση για την απαλλαγή των μόνιμων κατοίκων των Βορείων Σποράδων από την υποχρέωση καταβολής εισιτηρίου εισόδου στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων. Η πρόταση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) και στις αρμόδιες Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, περιλαμβάνει τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς καθώς και τους πολίτες που επισκέπτονται το πάρκο.

Το εισιτήριο αφορά κυρίως την Α ζώνη του πάρκου και αποτελεί βασικό πόρο για τη διατήρηση και προστασία των πολύτιμων οικοσυστημάτων του. Παράλληλα, ισχύουν ειδικές εκπτώσεις και απαλλαγές για συγκεκριμένες κατηγορίες επισκεπτών, όπως:

- Άτομα με αναπηρία, που έχουν πλήρη απαλλαγή από την πληρωμή εισιτηρίου.

-Παράκτιοι αλιείς, οι οποίοι απαλλάσσονται επίσης πλήρως από το εισιτήριο εισόδου.

-Νέοι κάτω των 12 ετών και ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών, που καταβάλλουν εισιτήριο με έκπτωση 50%.

-Σκάφη με μήκος έως έξι μέτρα, που απολαμβάνουν έκπτωση 50% στο αντίτιμο εισόδου.

-Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη παράκτιας αλιείας, που απαλλάσσονται μόνον εφόσον ο ιδιοκτήτης είναι μόνιμος κάτοικος Αλοννήσου και επιβαίνει στο σκάφος.

-Μόνιμοι κάτοικοι Αλοννήσου και τα σκάφη που ανήκουν σε αυτούς, τα οποία απαλλάσσονται από τα εισιτήρια εισόδου όταν ο σκοπός της εισόδου είναι η ιδιωτική, μη επαγγελματική αναψυχή.

-Οι μοναχοί και οι εργαζόμενοι της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας, οι οποίοι απαλλάσσονται εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση της Μονής.

Η πρόταση του Δήμου Σκοπέλου ζητά την επέκταση αυτών των απαλλαγών και στους μόνιμους κατοίκους των υπολοίπων νησιών των Βορείων Σποράδων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισονομία, η ισότητα και η αναλογικότητα, βασικές αρχές του Κράτους Δικαίου. Η διεκδίκηση αυτή βασίζεται στην ανάγκη για δίκαιη μεταχείριση των κατοίκων που ζουν και εργάζονται σε αυτά τα νησιά, αλλά και στη διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης του φυσικού πλούτου, χωρίς να επιβαρύνονται οικονομικά αδικαιολόγητα.

Το Θαλάσσιο Πάρκο, με πύλη εισόδου το λιμάνι της Σκοπέλου, αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς προστατευόμενους θαλάσσιους χώρους στην Ελλάδα, με αυστηρούς κανόνες για την αλιεία, την τουριστική και γεωργική δραστηριότητα, καθώς και για την κατασκευή και συντήρηση υποδομών. Η πρόταση στοχεύει να ενισχύσει τη συμμετοχή και την αίσθηση ευθύνης των τοπικών κοινωνιών για τη διατήρηση του οικοσυστήματος, προωθώντας παράλληλα την ισότητα και τη δικαιοσύνη.













