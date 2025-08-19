Παράδοση και Ψηφιακή Καινοτομία συναντώνται στη Μονή Τοπλού
19 Aug 2025, 12:20 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Η Κρήτη μετατρέπεται και πάλι σε σημείο συνάντησης πολιτισμού και καινοτομίας. Το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025, η ιστορική Ιερά Μονή Τοπλού στη Σητεία θα φιλοξενήσει την πρωτοποριακή δράση «Εικονογραφία 2.0», μια εμπειρία που επιχειρεί να γεφυρώσει την παραδοσιακή εικονογραφία με τη δύναμη της τεχνολογίας.
Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» του υπουργείου Πολιτισμού και αποτελεί κεντρικό πυλώνα του καινοτόμου προγράμματος «Ζώσα Παράδοση και Πολιτιστική Καινοτομία στην Κρήτη». Στόχος είναι η ανάδειξη του νησιού ως δυναμικού κέντρου διαλόγου όπου η θεολογία συναντά την οικολογία, η τέχνη συνομιλεί με την κοινωνία και το παρελθόν «διαλέγεται» με το μέλλον.
Το μοναστήρι θα μεταμορφωθεί σε ένα υβριδικό φυσικο-ψηφιακό περιβάλλον (phygital), προσφέροντας στους επισκέπτες ένα πολυαισθητηριακό ταξίδι με εικόνες, ήχους και φως. Η εμπειρία θα συνοδευτεί από εισηγήσεις διακεκριμένων καθηγητών της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ –μεταξύ των οποίων οι Σωτήριος Δεσπότης, Κίρκη Κεφαλέα, Σταύρος Γιαγκάζογλου και Αθανάσιος Αντωνόπουλος– οι οποίοι θα αναδείξουν τη θέση της εικονογραφίας ως γέφυρας ανάμεσα στην παράδοση και τις σύγχρονες καλλιτεχνικές αναζητήσεις.
Τα έργα που παρουσιάζονται αποτελούν το απόσταγμα ενός τριετούς προγράμματος καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και βιωματικής έρευνας, στο οποίο συμμετείχαν καθηγητές, φοιτητές, εικαστικοί, μουσειολόγοι και μέλη της τοπικής κοινότητας, με την καθοδήγηση των εμπνευστών Λουκά Ζιάρα και Χρήστου Καλαϊτζόγλου.
Η «Εικονογραφία 2.0» πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του ΕΚΠΑ και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του νησιού ως γέφυρας ανάμεσα στην πολιτιστική κληρονομιά και την ψηφιακή μετάβαση.
διαβάστε ακόμα
- Ο φωτογράφος του βασιλιά Καρόλου αποθεώνει (και απογειώνει) τη Λευκάδα σε όλο τον κόσμο 19/08 | 06:20
- Αρνητική γνωμοδότηση για νέα γραμμή open bus στην πόλη της Ρόδου 19/08 | 07:49
- Νέα συστήματα πρόσβασης ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Χερσονήσου 19/08 | 07:33
- Ιθάκη: Επιτακτική ανάγκη για μόνιμη βάση ελικοπτέρου αεροδιακομιδών στο Ιόνιο 19/08 | 07:06
- Κόρινθος και Andong Νότιας Κορέας: Όταν οι πόλεις μαθαίνουν… αλλάζουν τον κόσμο 19/08 | 07:05
- Συνέχιση των ανασκαφών στην Καρδάμαινα της Κω 19/08 | 07:25
- Τήνος: Πρωτοβουλία για τη διάσωση του ιστορικού Φάρου Λιβάδας 18/08 | 11:35
- Μέχρι τις 22 Αυγούστου η Έκθεση Κλασικής Μοτοσυκλέτας και Ποδηλάτου στα Χανιά 18/08 | 11:30
- Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια 18/08 | 11:21
- Δεκαπενταύγουστος στα Χανιά: Χιλιάδες ταξιδιώτες έφτασαν στην Κρήτη μέσω Σούδας 18/08 | 06:49
δημοφιλέστερα
- 1 Πράσινο φως για τον πολυτελή οικισμό των 5.900 κατοίκων και εργαζομένων στην Κρήτη 18.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 2 Σχεδιασμός για την ανάπτυξη των αεροδρομίων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης. 18.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 «Μαρίνες Ρόδου Α.Ε.» | Εξαγορά του 85% – Στρατηγική επένδυση με επίκεντρο τον θαλάσσιο τουρισμό 19.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 4 Ο φωτογράφος του βασιλιά Καρόλου αποθεώνει (και απογειώνει) τη Λευκάδα σε όλο τον κόσμο 19.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Αρνητική γνωμοδότηση για νέα γραμμή open bus στην πόλη της Ρόδου 19.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Συνέχιση των ανασκαφών στην Καρδάμαινα της Κω 19.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Νέα συστήματα πρόσβασης ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Χερσονήσου 19.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Κόρινθος και Andong Νότιας Κορέας: Όταν οι πόλεις μαθαίνουν… αλλάζουν τον κόσμο 19.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Ιθάκη: Επιτακτική ανάγκη για μόνιμη βάση ελικοπτέρου αεροδιακομιδών στο Ιόνιο 19.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Air Canada: Ακυρώσεις πτήσεων και την Τρίτη λόγω της απεργίας 19.08.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ