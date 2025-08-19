Παράδοση και Ψηφιακή Καινοτομία συναντώνται στη Μονή Τοπλού

Η Κρήτη μετατρέπεται και πάλι σε σημείο συνάντησης πολιτισμού και καινοτομίας. Το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025, η ιστορική Ιερά Μονή Τοπλού στη Σητεία θα φιλοξενήσει την πρωτοποριακή δράση «Εικονογραφία 2.0», μια εμπειρία που επιχειρεί να γεφυρώσει την παραδοσιακή εικονογραφία με τη δύναμη της τεχνολογίας.

Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» του υπουργείου Πολιτισμού και αποτελεί κεντρικό πυλώνα του καινοτόμου προγράμματος «Ζώσα Παράδοση και Πολιτιστική Καινοτομία στην Κρήτη». Στόχος είναι η ανάδειξη του νησιού ως δυναμικού κέντρου διαλόγου όπου η θεολογία συναντά την οικολογία, η τέχνη συνομιλεί με την κοινωνία και το παρελθόν «διαλέγεται» με το μέλλον.

Το μοναστήρι θα μεταμορφωθεί σε ένα υβριδικό φυσικο-ψηφιακό περιβάλλον (phygital), προσφέροντας στους επισκέπτες ένα πολυαισθητηριακό ταξίδι με εικόνες, ήχους και φως. Η εμπειρία θα συνοδευτεί από εισηγήσεις διακεκριμένων καθηγητών της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ –μεταξύ των οποίων οι Σωτήριος Δεσπότης, Κίρκη Κεφαλέα, Σταύρος Γιαγκάζογλου και Αθανάσιος Αντωνόπουλος– οι οποίοι θα αναδείξουν τη θέση της εικονογραφίας ως γέφυρας ανάμεσα στην παράδοση και τις σύγχρονες καλλιτεχνικές αναζητήσεις.

Τα έργα που παρουσιάζονται αποτελούν το απόσταγμα ενός τριετούς προγράμματος καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και βιωματικής έρευνας, στο οποίο συμμετείχαν καθηγητές, φοιτητές, εικαστικοί, μουσειολόγοι και μέλη της τοπικής κοινότητας, με την καθοδήγηση των εμπνευστών Λουκά Ζιάρα και Χρήστου Καλαϊτζόγλου.

Η «Εικονογραφία 2.0» πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του ΕΚΠΑ και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του νησιού ως γέφυρας ανάμεσα στην πολιτιστική κληρονομιά και την ψηφιακή μετάβαση.