Ιθάκη: Επιτακτική ανάγκη για μόνιμη βάση ελικοπτέρου αεροδιακομιδών στο Ιόνιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιθάκης αποφάσισε την υποβολή αιτήματος προς τα αρμόδια υπουργεία και φορείς για την ενίσχυση της επείγουσας υγειονομικής κάλυψης του νησιού. Συγκεκριμένα, το αίτημα απευθύνεται στο Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και στη Βάση Ετοιμότητας του ΕΚΑΒ.

Η πρόταση αφορά τη μόνιμη στάθμευση και επιχειρησιακή ετοιμότητα ενός ελικοπτέρου αεροδιακομιδών, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, την Πυροσβεστική ή την Πολεμική Αεροπορία, με βάση επιχειρήσεων στο Άκτιο Πρέβεζας ή στην Κεφαλονιά. Παράλληλα, ζητείται η συνεργασία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των λοιπών Δήμων της περιοχής, ώστε το αίτημα να υποστηριχθεί συλλογικά.

Η πρωτοβουλία έρχεται μετά από πρόσφατο σοβαρό τροχαίο ατύχημα, στο οποίο συμπολίτης υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και χρειάστηκε πολύωρη μεταφορά δια θαλάσσης και με διαδοχικά ασθενοφόρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου. Το περιστατικό ανέδειξε τα χρόνια προβλήματα της υγειονομικής κάλυψης: η Ιθάκη διαθέτει μόλις ένα πλήρως λειτουργικό ασθενοφόρο, ενώ το δεύτερο είναι συχνά εκτός λειτουργίας. Το Κέντρο Υγείας λειτουργεί υποστελεχωμένο, χωρίς μόνιμο παιδίατρο και με περιορισμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των εργαζομένων.

Η Έπαρχος Ιθάκης, Σμαράγδα Θεοδ. Σαρδελή, σε επιστολή της προς τον Υπουργό Υγείας, τόνισε ότι η Ιθάκη δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση, αλλά ίση πρόσβαση στην υγεία και την προστασία της ζωής, όπως ορίζει το Σύνταγμα. Ειδικά η αδυναμία άμεσης αεροδιακομιδής κοστίζει ζωές και καθιστά την κατάσταση επικίνδυνη για κατοίκους και επισκέπτες.

Η ομαλή και γρήγορη διακομιδή ασθενών θεωρείται κρίσιμη όχι μόνο για την ασφάλεια των κατοίκων, αλλά και για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού, που υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες ετησίως. Η δημιουργία μόνιμης βάσης ελικοπτέρου αεροδιακομιδών διασφαλίζει άμεση και ασφαλή πρόσβαση σε νοσοκομειακή φροντίδα, προστατεύει τη ζωή των επισκεπτών και συμβάλλει στη διατήρηση της φήμης της Ιθάκης ως ασφαλούς και οργανωμένου τουριστικού προορισμού.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης υπογραμμίζει την ανάγκη για συντονισμένες ενέργειες όλων των αρμόδιων φορέων, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και ασφαλής λειτουργία του συστήματος αεροδιακομιδών, αλλά και η συνολική υγειονομική θωράκιση του νησιού.













