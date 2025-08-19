Ο φωτογράφος του βασιλιά Καρόλου αποθεώνει (και απογειώνει) τη Λευκάδα σε όλο τον κόσμο

Η Ελλάδα και η Λευκάδα κέρδισαν έναν ακόμα φανατικό θαυμαστή. Τον διάσημο φωτογράφο Chris Jackson, τον άνθρωπο πουαπαθανατίζει εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες τις πιο ιστορικές στιγμές της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Ο Royal Photographer του πρακτορείου Getty Images, που έχει βρεθεί από το πλευρό της αείμνηστης Ελισάβετ μέχρι τις επίσημες περιοδείες του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, πέρασε το φετινό του καλοκαίρι στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Λευκάδα, και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, o Jackson έγραψε: «Simply the best Greek Week. Lovely people and a lovely place, massive thanks to Zois, Paris, Wendy and all the team at Mousses in Lefkada, Greek hospitality is real». Με λίγα λόγια, χαρακτήρισε τις ημέρες του στο νησί «την καλύτερη ελληνική εβδομάδα», αποθεώνοντας τόσο την ομορφιά της Λευκάδας όσο και τη φιλοξενία που συνάντησε.

Ο Jackson και η οικογένειά του διέμειναν στο ξενοδοχείο Mousses Villas και μοιράστηκαν μέσα από τα social media πληθώρα φωτογραφιών με στιγμές χαλάρωσης, αλλά και με τα παιδιά τους να απολαμβάνουν τις διακοπές τους. Από τις εικόνες που δημοσίευσε ξεχωρίζουν οι αυθόρμητες οικογενειακές στιγμές – ένα σπάνιο δείγμα της προσωπικής πλευράς του ανθρώπου που συνήθως βρίσκεται πίσω από τον φακό.

Ένας φωτογράφος με παγκόσμιο αποτύπωμα

Ο Chris Jackson δεν είναι τυχαίο όνομα στον χώρο της φωτογραφίας. Ως Getty Images Royal Photographer, έχει απαθανατίσει τα σημαντικότερα γεγονότα της βρετανικής μοναρχίας: από βασιλικούς γάμους και βαπτίσεις, μέχρι επίσημα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Οι εικόνες του έχουν φιλοξενηθεί στα πρωτοσέλιδα κορυφαίων μέσων όπως οι The Times, The Telegraph, Newsweek, The Washington Post και Hello!.

Στη διάρκεια της καριέρας του έχει ταξιδέψει σε κάθε γωνιά του πλανήτη: από τις σεισμόπληκτες περιοχές του Πακιστάν και τις αποστολές στην Αφρική μέχρι τη Γαλαπαγγό και τον Αρκτικό Κύκλο. Έχει καλύψει διεθνή γεγονότα όπως την ενθρόνιση του Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ΄, το Φεστιβάλ της Βενετίας, φιλανθρωπικές αποστολές και τις πιο δύσκολες συνθήκες σε περιοχές κρίσεων.

Δεν είναι τυχαίο ότι έχει τιμηθεί τρεις φορές με τον τίτλο Royal Photographer of the Year (2010, 2015, 2016), ενώ από το 2005 έχει αποσπάσει σημαντικά βραβεία για την ειδησεογραφική του κάλυψη. Παράλληλα, συνεργάζεται με κορυφαία brands όπως Nike, Disney, Vogue, Cartier και Puma, ενώ έχει ιδιαίτερη δράση σε φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες. Ξεχωρίζει η πολυετής συνεργασία του με το φιλανθρωπικό ίδρυμα του πρίγκιπα Χάρι, Sentebale, με το οποίο έχει δημιουργήσει εκθέσεις και προγράμματα φωτογραφίας για ευάλωτα παιδιά στο Λεσότο.

Η Λευκάδα μέσα από τα μάτια του

Η φετινή καλοκαιρινή εξόρμηση στη Λευκάδα ήταν για τον Chris Jackson μια ευκαιρία να αφήσει για λίγο στην άκρη το πρωτόκολλο και τους φακούς των παγκόσμιων media και να ζήσει την αυθεντική ελληνική εμπειρία: χαλαρές βόλτες, οικογενειακές στιγμές, γεύσεις και εικόνες που, όπως ο ίδιος έγραψε, επιβεβαιώνουν τη φήμη της «πραγματικής ελληνικής φιλοξενίας».

Με τους χιλιάδες ακολούθους του να παρακολουθούν τις εντυπώσεις του, η ανάρτησή του λειτουργεί σαν μια ακόμα διεθνής «διαφήμιση» για το νησί του Ιονίου. Και όπως φαίνεται, η Λευκάδα κέρδισε επάξια μια ξεχωριστή θέση στο προσωπικό άλμπουμ του πιο διάσημου φωτογράφου της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.