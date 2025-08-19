Αρνητική γνωμοδότηση για νέα γραμμή open bus στην πόλη της Ρόδου

Με ομόφωνη απόφασή του, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου γνωμοδότησε αρνητικά στο αίτημα για την έκδοση βεβαίωσης ειδικής διαδρομής, καθορισμού χώρου αφετηρίας και σημείων στάσεων για νέο τουριστικό λεωφορείο ανοιχτού τύπου αστικής περιήγησης (open bus) στην πόλη της Ρόδου.

Ειδικότερα, το αίτημα είχε υποβληθεί από το γραφείο γενικού τουρισμού «Olympic Rent a Car – Ζουρούδη Ευδοκία» και προέβλεπε αφετηρία και τερματισμό στην Ακτή Σαχτούρη, με κυκλική διαδρομή μήκους 13,7 χιλιομέτρων και οκτώ στάσεις, μεταξύ των οποίων ο Άγιος Φραγκίσκος, η Πύλη Αγίου Αντωνίου, η Ακρόπολη, η πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου, το Ενυδρείο και η 7ης Μαρτίου. Η διαδρομή θα περνούσε από κεντρικά και τουριστικά σημεία, με σκοπό την πανοραμική ξενάγηση επισκεπτών.

Η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών ανέφερε πως μέρος των στάσεων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας, καθώς δεν βρίσκονται σε σημεία τουριστικού, αρχαιολογικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος ή δεν ανήκουν στις αρμοδιότητες του Δήμου. Επισημάνθηκε, επίσης, ότι η προτεινόμενη διαδρομή συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με εκείνη που έχει ήδη εγκριθεί για υφιστάμενο open bus, ενώ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της πόλης δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί, γεγονός που δυσχεραίνει τον σχεδιασμό.

Στη συζήτηση που προηγήθηκε, η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, κα Καρδούλια, τόνισε το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης, υπογραμμίζοντας ότι ένα ακόμη τουριστικό λεωφορείο ανοιχτού τύπου θα το επιβαρύνει. Αντίστοιχες επιφυλάξεις εξέφρασαν και άλλα μέλη του Συμβουλίου, αναφέροντας ότι ήδη λειτουργούν δύο open bus και σύντομα θα ξεκινήσει και τουριστικό τρενάκι, με όλες τις διαδρομές να ακολουθούν σε γενικές γραμμές το ίδιο δρομολόγιο.

Κατατέθηκαν, επίσης, προτάσεις για τον καθορισμό ανώτατου αριθμού τέτοιων οχημάτων στην πόλη μέσω κανονιστικής διάταξης και τη δημοπράτηση των διαδρομών, ώστε να διασφαλιστούν έσοδα για τον Δήμο και να αποφευχθεί ο έντονος ανταγωνισμός, που σύμφωνα με μέλη του Συμβουλίου «μόνο ζημιά προκαλεί» στη συνολική εικόνα της πόλης.