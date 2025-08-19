Κόρινθος και Andong Νότιας Κορέας: Όταν οι πόλεις μαθαίνουν… αλλάζουν τον κόσμο

Σε μια εποχή όπου η διά βίου μάθηση και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν προτεραιότητες παγκοσμίως, η Κόρινθος και η νοτιοκορεάτικη πόλη Andong αποδεικνύουν πως η συνεργασία και η αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα σε πόλεις μπορούν να χτίσουν γέφυρες πολιτισμού, εκπαίδευσης και κοινωνικής προόδου.

Μέσα από το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψαν, οι δύο δήμοι βάζουν στο επίκεντρο την έννοια της «Πόλης που Μαθαίνει» — ένα δυναμικό δίκτυο που προωθεί τη δια βίου μάθηση και την ανθρωπιστική προσέγγιση σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Η συνεργασία αυτή δεν μένει στα λόγια. Ήδη, οι δύο πόλεις έχουν συνδιοργανώσει διεθνή διαδικτυακή ημερίδα με τη συμμετοχή του Δικτύου UNESCO των Πόλεων που Μαθαίνουν, φέρνοντας κοντά εκπροσώπους από διάφορες χώρες και ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές και καινοτόμες ιδέες.

Η Κόρινθος, από την πλευρά της, έχει δείξει εμπράκτως τη δέσμευσή της, με τέσσερις επισκέψεις αντιπροσωπείας της στην Andong. Αυτές οι επαφές δεν είναι μόνο τυπικές ανταλλαγές, αλλά είχαν ως αποτέλεσμα δύο σημαντικές διακρίσεις: η ένταξη της Κορίνθου στη Διεθνή Ομάδα των Ιστορικών Πόλεων (League of Historical Cities) με έδρα το Kyoto της Ιαπωνίας, και η ιδρυτική συμμετοχή της στο Διεθνές Δίκτυο Humanitas με έδρα την Andong. Δύο διεθνείς θεσμοί που ανοίγουν δρόμους για πολιτιστική ανάδειξη, τουριστική προβολή και ακαδημαϊκή συνεργασία.

Τον Οκτώβριο του 2024, η αποστολή της Κορίνθου, με επικεφαλής τον Δήμαρχο και τον Ειδικό Σύμβουλο για την Πόλη που Μαθαίνει, ταξίδεψε ξανά στην Andong, συμμετέχοντας στο Διεθνές Forum του Δικτύου Humanitas. Εκεί, είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν από κοντά με υπεύθυνους τουρισμού, πολιτισμού και εκπαίδευσης, ανοίγοντας νέους ορίζοντες συνεργασίας.

Τώρα, η Κόρινθος αναλαμβάνει πρωτοβουλία, προσκαλώντας πενταμελή αντιπροσωπεία της Andong, με επικεφαλής τον Δήμαρχο και στελέχη του δήμου, να επισκεφθεί την πόλη από την 1η έως τις 4 Σεπτεμβρίου. Η επίσκεψη αυτή θα εστιάσει σε κρίσιμες συναντήσεις στο Δημαρχείο και το Πανεπιστήμιο, όπου θα προωθηθούν και θα υπογραφούν ειδικές συμφωνίες για συνεργασία σε τρεις βασικούς τομείς: Τουρισμός, Διά Βίου Μάθηση και Πολιτισμός.

Η στρατηγική αυτή συνεργασία εκφράζει μια πιο ολοκληρωμένη και βιώσιμη προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη. Οι δύο πόλεις δεσμεύονται να χτίσουν ένα κοινό μέλλον βασισμένο στην εκπαίδευση ως μοχλό κοινωνικής συνοχής και την πολιτιστική ανταλλαγή ως μοχλό οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης.

Με αυτόν τον τρόπο, η Κόρινθος και η Andong δεν απλώς «μαθαίνουν», αλλά αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε τις πόλεις ως ζωντανούς οργανισμούς που μπορούν να εμπνεύσουν, να ενώσουν και να ανοίξουν νέους δρόμους για τους πολίτες τους και τον κόσμο.













