Κόρινθος και Andong Νότιας Κορέας: Όταν οι πόλεις μαθαίνουν… αλλάζουν τον κόσμο
19 Aug 2025, 07:05 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Σε μια εποχή όπου η διά βίου μάθηση και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν προτεραιότητες παγκοσμίως, η Κόρινθος και η νοτιοκορεάτικη πόλη Andong αποδεικνύουν πως η συνεργασία και η αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα σε πόλεις μπορούν να χτίσουν γέφυρες πολιτισμού, εκπαίδευσης και κοινωνικής προόδου.
Μέσα από το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψαν, οι δύο δήμοι βάζουν στο επίκεντρο την έννοια της «Πόλης που Μαθαίνει» — ένα δυναμικό δίκτυο που προωθεί τη δια βίου μάθηση και την ανθρωπιστική προσέγγιση σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Η συνεργασία αυτή δεν μένει στα λόγια. Ήδη, οι δύο πόλεις έχουν συνδιοργανώσει διεθνή διαδικτυακή ημερίδα με τη συμμετοχή του Δικτύου UNESCO των Πόλεων που Μαθαίνουν, φέρνοντας κοντά εκπροσώπους από διάφορες χώρες και ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές και καινοτόμες ιδέες.
Η Κόρινθος, από την πλευρά της, έχει δείξει εμπράκτως τη δέσμευσή της, με τέσσερις επισκέψεις αντιπροσωπείας της στην Andong. Αυτές οι επαφές δεν είναι μόνο τυπικές ανταλλαγές, αλλά είχαν ως αποτέλεσμα δύο σημαντικές διακρίσεις: η ένταξη της Κορίνθου στη Διεθνή Ομάδα των Ιστορικών Πόλεων (League of Historical Cities) με έδρα το Kyoto της Ιαπωνίας, και η ιδρυτική συμμετοχή της στο Διεθνές Δίκτυο Humanitas με έδρα την Andong. Δύο διεθνείς θεσμοί που ανοίγουν δρόμους για πολιτιστική ανάδειξη, τουριστική προβολή και ακαδημαϊκή συνεργασία.
Τον Οκτώβριο του 2024, η αποστολή της Κορίνθου, με επικεφαλής τον Δήμαρχο και τον Ειδικό Σύμβουλο για την Πόλη που Μαθαίνει, ταξίδεψε ξανά στην Andong, συμμετέχοντας στο Διεθνές Forum του Δικτύου Humanitas. Εκεί, είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν από κοντά με υπεύθυνους τουρισμού, πολιτισμού και εκπαίδευσης, ανοίγοντας νέους ορίζοντες συνεργασίας.
Τώρα, η Κόρινθος αναλαμβάνει πρωτοβουλία, προσκαλώντας πενταμελή αντιπροσωπεία της Andong, με επικεφαλής τον Δήμαρχο και στελέχη του δήμου, να επισκεφθεί την πόλη από την 1η έως τις 4 Σεπτεμβρίου. Η επίσκεψη αυτή θα εστιάσει σε κρίσιμες συναντήσεις στο Δημαρχείο και το Πανεπιστήμιο, όπου θα προωθηθούν και θα υπογραφούν ειδικές συμφωνίες για συνεργασία σε τρεις βασικούς τομείς: Τουρισμός, Διά Βίου Μάθηση και Πολιτισμός.
Η στρατηγική αυτή συνεργασία εκφράζει μια πιο ολοκληρωμένη και βιώσιμη προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη. Οι δύο πόλεις δεσμεύονται να χτίσουν ένα κοινό μέλλον βασισμένο στην εκπαίδευση ως μοχλό κοινωνικής συνοχής και την πολιτιστική ανταλλαγή ως μοχλό οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης.
Με αυτόν τον τρόπο, η Κόρινθος και η Andong δεν απλώς «μαθαίνουν», αλλά αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε τις πόλεις ως ζωντανούς οργανισμούς που μπορούν να εμπνεύσουν, να ενώσουν και να ανοίξουν νέους δρόμους για τους πολίτες τους και τον κόσμο.
διαβάστε ακόμα
- Ο φωτογράφος του βασιλιά Καρόλου αποθεώνει (και απογειώνει) τη Λευκάδα σε όλο τον κόσμο 19/08 | 06:20
- Αρνητική γνωμοδότηση για νέα γραμμή open bus στην πόλη της Ρόδου 19/08 | 07:49
- Νέα συστήματα πρόσβασης ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Χερσονήσου 19/08 | 07:33
- Ιθάκη: Επιτακτική ανάγκη για μόνιμη βάση ελικοπτέρου αεροδιακομιδών στο Ιόνιο 19/08 | 07:06
- Συνέχιση των ανασκαφών στην Καρδάμαινα της Κω 19/08 | 07:25
- Τήνος: Πρωτοβουλία για τη διάσωση του ιστορικού Φάρου Λιβάδας 18/08 | 11:35
- Μέχρι τις 22 Αυγούστου η Έκθεση Κλασικής Μοτοσυκλέτας και Ποδηλάτου στα Χανιά 18/08 | 11:30
- Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια 18/08 | 11:21
- Δεκαπενταύγουστος στα Χανιά: Χιλιάδες ταξιδιώτες έφτασαν στην Κρήτη μέσω Σούδας 18/08 | 06:49
- Σχεδιασμός για την ανάπτυξη των αεροδρομίων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης. 18/08 | 07:28
δημοφιλέστερα
- 1 Πράσινο φως για τον πολυτελή οικισμό των 5.900 κατοίκων και εργαζομένων στην Κρήτη 18.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 2 Σχεδιασμός για την ανάπτυξη των αεροδρομίων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης. 18.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Ο φωτογράφος του βασιλιά Καρόλου αποθεώνει (και απογειώνει) τη Λευκάδα σε όλο τον κόσμο 19.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 «Μαρίνες Ρόδου Α.Ε.» | Εξαγορά του 85% – Στρατηγική επένδυση με επίκεντρο τον θαλάσσιο τουρισμό 19.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 5 Κόρινθος και Andong Νότιας Κορέας: Όταν οι πόλεις μαθαίνουν… αλλάζουν τον κόσμο 19.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Ιθάκη: Επιτακτική ανάγκη για μόνιμη βάση ελικοπτέρου αεροδιακομιδών στο Ιόνιο 19.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Συνέχιση των ανασκαφών στην Καρδάμαινα της Κω 19.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Νέα συστήματα πρόσβασης ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Χερσονήσου 19.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Αρνητική γνωμοδότηση για νέα γραμμή open bus στην πόλη της Ρόδου 19.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Ξενοδοχείο ακύρωσε τις κρατήσεις του Αυγούστου λόγω ανεπάρκειας νερού (!) 11.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ