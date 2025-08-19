Συνέχιση των ανασκαφών στην Καρδάμαινα της Κω

Οι φωτογραφίες είναι από το Τμημα Ιστοριας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Καρδάμαινα της Κω, γνωστή και ως η αρχαία Αλάσαρνα, θα συνεχίσει να αποτελεί αντικείμενο συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας και για τη φετινή χρονιά. Το Υπουργείο Πολιτισμού, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, χορήγησε άδεια στον Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας–Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο της πενταετούς παράτασης του αρχαιολογικού προγράμματος (2024–2028).

Οι ανασκαφές θα πραγματοποιηθούν υπό τη διεύθυνση της ομότιμης καθηγήτριας κλασικής αρχαιολογίας, κ. Γ. Κοκκορού–Αλευρά, με βασικούς συνεργάτες την ομότιμη καθηγήτρια βυζαντινής αρχαιολογίας, κ. Σ. Καλοπίση–Βέρτη, και τον επίκουρο καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας, κ. Ν. Δημάκη. Στόχος της έρευνας είναι η προαγωγή της γνώσης, η προστασία και η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου.

Το πρόγραμμα εργασιών για το 2025 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ανασκαφές στο οικόπεδο Μ. Ιερομνήμονος, με διερεύνηση του ιερού του Απόλλωνα και των μνημειακών ελληνιστικών κτιρίων Ε και Ζ, καθώς και του μεταξύ τους ρωμαϊκού κτιρίου και των καταλοίπων του πρώιμου βυζαντινού οικισμού. Επιπλέον, θα συνεχιστούν οι τομές κάτω από τον σκελετό σκυροδέματος του ημιτελούς ξενοδοχείου που χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος της ανασκαφικής αποστολής, θα πραγματοποιηθεί επιλεκτική καθαίρεση μαρτύρων και εργασίες συντήρησης–στερέωσης, ενώ θα διευθετηθούν τα χώματα της ανασκαφής.

Η άδεια εκδόθηκε με αυστηρούς όρους, περιλαμβανομένης της εποπτείας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και της υποχρέωσης έγκαιρης ενημέρωσης για το χρονοδιάγραμμα και τη συμμετοχή φοιτητών. Επιπλέον, ζητείται κατάθεση αναλυτικών καταλόγων των ευρημάτων προηγούμενων ετών, με έμφαση στα μετάλλινα αντικείμενα και τις αντίστοιχες μελέτες, καθώς και υποβολή τελικής έκθεσης με φωτογραφική και σχεδιαστική τεκμηρίωση μετά την ολοκλήρωση των ερευνών του 2025.

Οι ανασκαφές στην Καρδάμαινα προσφέρουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να περιηγηθούν σε έναν ιστορικό τόπο με ζωντανή αρχαιολογική δραστηριότητα, συνδυάζοντας τη μαγεία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς με την εμπειρία της άμεσης επαφής με την ιστορία της Κω.