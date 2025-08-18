Μέχρι τις 22 Αυγούστου η Έκθεση Κλασικής Μοτοσυκλέτας και Ποδηλάτου στα Χανιά

Μέχρι τις 22 Αυγούστου 2025 το παλιό ενετικό λιμάνι Χανίων φιλοξενεί μια ξεχωριστή έκθεση που έχει γίνει θεσμός: την 20ή Έκθεση Κλασικής Μοτοσυκλέτας και την 11η Έκθεση Κλασικού Ποδηλάτου. Στο ιστορικό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των δύο τροχών, με δεκάδες εκθέματα που εντυπωσιάζουν.

Η Λέσχη Κλασικής Μοτοσυκλέτας Χανίων παρουσιάζει φέτος περισσότερες από 80 μοτοσυκλέτες και 30 ποδήλατα, ηλικίας από το 1914 έως το 1990. Από θρυλικά μοντέλα Triumph και BMW έως τις ελληνικές MEGO, αλλά και στρατιωτικές μηχανές, παλιά πενηνταράκια, ποδήλατα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και ακόμη ένα ποδήλατο-ψυγείο που χρησιμοποιήθηκε για διανομή παγωτού, κάθε έκθεμα κρύβει τη δική του ιστορία.

Πρόκειται για μια έκθεση που μαγνητίζει μικρούς και μεγάλους, όχι μόνο τους λάτρεις της μηχανοκίνησης. Ο περίπατος ανάμεσα στις δίτροχες «καλλονές» του 20ού αιώνα αποκαλύπτει την εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά και στιγμές της καθημερινότητας προηγούμενων δεκαετιών. Οι συλλέκτες που τις φροντίζουν μεταδίδουν το μεράκι και το πάθος τους στους επισκέπτες, κάνοντας την εμπειρία ακόμη πιο ζωντανή.

Η έκθεση είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 20:00 έως τις 24:00, με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντας την ιδανική ευκαιρία για μια βραδινή βόλτα στο φωτισμένο λιμάνι των Χανίων, συνδυάζοντας πολιτισμό, ιστορία και ταξιδιωτική εμπειρία.