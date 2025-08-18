Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια
18 Aug 2025, 11:21 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Ο Δήμος Αθηναίων ύστερα από συνεννόηση με τον ΟΤΕ, κατάφερε να πετύχει την απομάκρυνση δεκάδων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια της Αθήνας. Για πολλά χρόνια, δεκάδες τηλεφωνικοί θάλαμοι παρέμεναν ανενεργοί σε διάφορα σημεία της πόλης, χωρίς λειτουργική χρήση, επιβαρύνοντας την εικόνα του δημόσιου χώρου και δημιουργώντας εμπόδια για πεζούς και άτομα με αναπηρία. Οι θάλαμοι αυτοί αποτελούσαν εστίες ρύπανσης, αλλά και πρόκλησης ατυχημάτων.
Ανταποκρινόμενη σε πολλά αιτήματα πολιτών, η Αντιδημαρχία Υποδομών του Δήμου Αθηναίων επικοινώνησε επανειλημμένως με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΤΕ και ζήτησε την απομάκρυνση των χαλασμένων καρτοτηλεφώνων. Μετά από αυτή την παρέμβαση, αποξηλώθηκαν σταδιακά 63 ανενεργοί τηλεφωνικοί θάλαμοι ενώ έχει προγραμματιστεί η απομάκρυνση 24 ακόμα εντός Αυγούστου. Μέχρι τον Οκτώβρη θα ακολουθήσουν επιπλέον 67 αποξηλώσεις.
Η απομάκρυνση ξεκίνησε από κεντρικά σημεία της Αθήνας. Ενδεικτικά:
- Σύνταγμα: Φιλελλήνων & Βασ. Αμαλίας, Λέκκα
- Πανεπιστημίου
- Ομόνοια: Πλατεία Κοτζιά, Σανταρόζα, Σατωβριάνδου, Λυκούργου, Σωκράτους & Ευριπίδου
- Μετς: Αναπαύσεως
- Κολωνάκι: Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, Υψηλάντου
- Εξάρχεια: Στουρνάρη
- Κυψέλη: Πατησίων & Αγ. Μελετίου, Ευελπίδων & Κέρκυρας, Πλατεία Κυψέλης, Ζακύνθου & Κέρκυρας, Κρίσσης
- Πατήσια / Μεταξουργείο / Κολωνός: Λένορμαν, Αχαρνών, Κολοκυνθού, Πλατεία Αθανασίου Διάκου (Θυμαράκια)
- Γκύζη: Βαρβάκη & Μομφεράτου
- Εξάρχεια / Νεάπολη: Στουρνάρη, Καλλιδρομίου, Λ. Αλεξάνδρας
- Παγκράτι: Δαμάρεως, Υμηττού, Σπύρου Μερκούρη, Εμπεδοκλέους, Φορμίωνος
- Πετράλωνα: Δεινοχάρους (Πλατεία Μερκούρη)
- Ιλίσια: Παπαδιαμαντοπούλου
- Κουκάκι / Ν. Κόσμος: Καφαντάρη, Μιχαήλ Μπακνανά
- Αμπελόκηποι: Κηφισίας, Γρ. Ξενοπούλου & Μεσογείων, Φθιώτιδος & Δουκίσσης Πλακεντίας
- Βοτανικός: Σπύρου Πάτση & Ιερά Οδός
Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στη συνολική στρατηγική του Δήμου για τη μείωση του οπτικού θορύβου, τη βελτίωση της προσβασιμότητας των πεζοδρομίων και την αναβάθμιση της λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου. Ο Δήμος Αθηναίων ευχαριστεί τον ΟΤΕ για τη συνεργασία.
διαβάστε ακόμα
- Τήνος: Πρωτοβουλία για τη διάσωση του ιστορικού Φάρου Λιβάδας 18/08 | 11:35
- Μέχρι τις 22 Αυγούστου η Έκθεση Κλασικής Μοτοσυκλέτας και Ποδηλάτου στα Χανιά 18/08 | 11:30
- Η Παναγιά των Λειψών με τα ξερά κρίνα που ανθίζουν | Μεγάλη γιορτή και τριήμερο πανηγύρι στις 23 Αυγούστου 15/08 | 06:15
- Δεκαπενταύγουστος στα Χανιά: Χιλιάδες ταξιδιώτες έφτασαν στην Κρήτη μέσω Σούδας 18/08 | 06:49
- Σχεδιασμός για την ανάπτυξη των αεροδρομίων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης. 18/08 | 07:28
- Συνεργασία Δήμου Πάτμου με την Marketing Greece για την τουριστική προβολή του νησιού 17/08 | 07:44
- Ο Δεκαπενταύγουστος στην Όλυμπο Καρπάθου: Μια εμπειρία πέρα από το πανηγύρι 15/08 | 11:15
- Στρατηγική συνεργασία της Πιερίας με κορυφαίο tour operator της Ρουμανίας 14/08 | 14:35
- Μουσικά Κτίσματα: Το πρώτο Ηπειρωτικό Μουσικό Χωριό 15/08 | 07:36
- Εγκαινιάστηκε το νέο Ιστορικό και Λαογραφικό Κέντρο στο Δυρράχι Μεγαλόπολης 14/08 | 16:02
δημοφιλέστερα
- 1 Πράσινο φως για τον πολυτελή οικισμό των 5.900 κατοίκων και εργαζομένων στην Κρήτη 18.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 2 Σχεδιασμός για την ανάπτυξη των αεροδρομίων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης. 18.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Γιατί τα luxury ξενοδοχεία πρέπει να ξεχάσουν τα social media και να επιστρέψουν στα… ταξιδιωτικά μέσα 18.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 4 Δεκαπενταύγουστος στα Χανιά: Χιλιάδες ταξιδιώτες έφτασαν στην Κρήτη μέσω Σούδας 18.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Αποφάσεις για πλωτές εξέδρες σε Κέρκυρα και Μύκονο 18.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 Οι δωρεές του Κυριάκου Σκούρα και της King Minos Corinthia για κοινωφελή σκοπό 18.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 7 Δήμος Αθηναίων: Νέος Διαγωνισμός 726.585 ευρώ για κλίνες σε ξενοδοχείο 18.08.2025 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ
- 8 Οι 10 κορυφαίες τάσεις στον τουρισμό πολυτελείας το 2025 – Η έρευνα της Virtuoso 13.08.2025 | ΤΑΣΕΙΣ
- 9 WTTC | Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη: Σύνοδος- εφαλτήριο για τον τουρισμό της επόμενης 10ετίας 17.08.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 10 Νέα αναβολή: Το πρώην Aldiana Κρήτης θα ανοίξει τελικά το 2026 ως Ananea Rocrita 18.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ