Σχεδιασμός για την ανάπτυξη των αεροδρομίων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης.
18 Aug 2025, 07:28 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ανέθεσε στην εταιρείας SYNECTIC, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη των αεροδρομίων της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης.
Ειδικότερα, προβλέπεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης αερογραμμών και αεροδρομιακού marketing για 2 αεροδρόμια της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης.
Στόχος είναι η ανάδειξη της ελκυστικότητας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι άλλων τουριστικών προορισμών της Μεσογείου και η αύξηση της επιβατικής κίνησης των δύο αεροδρομίων και γενικότερα της τουριστικής δραστηριότητας.
Μεταξύ άλλων θα γίνει ανάλυση των αγορών για την περίοδο από 2014 έως 2024, θα σχεδιαστεί ολοκληρωμένη βάσης δεδομένων και θα διερευνηθεί το ενδιαφέρον αεροπορικών εταιρειών tour operators. Επιπλέον θα προχωρήσει η κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης δρομολογίων.
Από την πλευρά του, το υπουργείο Τουρισμού προχώρησε στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών στην εταιρεία CHOOSE A.E. με αντικείμενο «Εμπειρογνωμοσύνη για την κατανόηση και ερμηνεία των απόψεων της Ελληνικής Κοινωνίας για το Ελληνικό Τουριστικό Προϊόν-Κοινωνία και Τουρισμός».
Ειδικότερα, με βάση τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη μελέτη και έρευνα, θα διατυπωθούν προτάσεις εξειδίκευσης έργων και δράσεων τουρισμού που θα μπορούν να υποβληθούν στα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027. Οι προτάσεις αυτές θα επιδιώκουν την προώθηση ενός μοντέλου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που θα λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες και απόψεις των τοπικών κοινωνιών, ενώ παράλληλα θα εναρμονίζεται με τις προτεραιότητες και στόχους του ΕΣΠΑ 2021-2027.
Στο πλαίσιο αυτό θα καταγραφούν και θα αξιολογηθούν ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που αφορούν την άποψη της ελληνικής κοινής γνώμης για το παρεχόμενο ελληνικό τουριστικό προϊόν και εν συνεχεία θα διατυπωθούν προτάσεις ως προς τη στόχευση των έργων και δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και αφορούν τον ελληνικό τουρισμό.
