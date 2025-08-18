Δεκαπενταύγουστος στα Χανιά: Χιλιάδες ταξιδιώτες έφτασαν στην Κρήτη μέσω Σούδας

Η Κρήτη πλημμύρισε από Έλληνες τον Δεκαπενταύγουστο, με το λιμάνι της Σούδας να υποδέχεται χιλιάδες ταξιδιώτες που διάλεξαν το νησί για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού (11–14 Αυγούστου), στα Χανιά αφίχθησαν 8.871 επιβάτες, μαζί με 1.175 Ι.Χ. οχήματα, 299 φορτηγά, 288 δίκυκλα και 4 λεωφορεία. Η πιο «δυνατή» μέρα ήταν η παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, όταν δύο πλοία μετέφεραν πάνω από 2.400 επισκέπτες και περισσότερα από 600 αυτοκίνητα.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τον παλμό του Αυγούστου στην Κρήτη, όταν τα χωριά, οι παραλίες και τα πανηγύρια γεμίζουν με κόσμο, ενώ η φιλοξενία και οι γεύσεις του νησιού συναντούν τους χιλιάδες επισκέπτες που το επιλέγουν για να ζήσουν την εμπειρία του καλοκαιριού στο Αιγαίο.

Αρνητική εικόνα...η κατάσταση του ΒΟΑΚ, που με τα χιλιάδες αυτοκίνητα Ελλήνων και ξένων Τουριστών κάθε άλλο διαφημίζουν το νησί. Ατελείωτες ουρές σε συνδυασμό με το κακό οδόστρωμα στις περισσότερες των περιπτώσεων αποτελούν τον καθημερινό Γολγοθά των οδηγών σε όλο το μήκος του...