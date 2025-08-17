Συνεργασία Δήμου Πάτμου με την Marketing Greece για την τουριστική προβολή του νησιού

Ο δήμος Πάτμου ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τη Marketing Greece, μία από τις κορυφαίες εταιρείες τουριστικής προβολής στην Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του νησιού στον εγχώριο και διεθνή τουριστικό χάρτη.

Η συνεργασία θα βασιστεί σε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο επικοινωνίας και προώθησης, που θα αναδείξει την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, το φυσικό κάλλος και την αυθεντικότητα της Πάτμου.

Με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων και στοχευμένων καμπανιών σε παραδοσιακά και ψηφιακά μέσα, η Marketing Greece θα προβάλλει το νησί ως κορυφαίο και αυθεντικό τουριστικό προορισμό, σε στενή συνεργασία με τον Δήμο.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Δήμου Πάτμου να επενδύσει σε μια πιο δυναμική και σύγχρονη τουριστική ταυτότητα, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών υψηλής ποιότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού.