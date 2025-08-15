Καστοριά: 8η Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας

Από τις 29 έως τις 31 Αυγούστου, η λίμνη της Καστοριάς θα «αγκαλιάσει» για 8η χρονιά τη Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας, ένα τριήμερο γεμάτο γεύσεις, αρώματα, χρώματα και δημιουργία.

Παραγωγοί και χειροτέχνες από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάσουν μοναδικά προϊόντα, καλλιεργημένα και φτιαγμένα με σεβασμό στη φύση και μεράκι, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ανθρώπους που ζουν και δημιουργούν με οικολογική συνείδηση.

Η γιορτή δεν είναι μόνο έκθεση προϊόντων – είναι ένα πολύχρωμο αντάμωμα ιδεών, με συζητήσεις, ανταλλαγές εμπειριών και έμπνευση για έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής. Και όλα αυτά στο μαγευτικό σκηνικό της Καστοριάς, που τον Αύγουστο φοράει τα καλοκαιρινά της και υποδέχεται ταξιδιώτες από κάθε γωνιά της χώρας. Συγκεκριμένα η εκδήλωση περιλαμβάνει: