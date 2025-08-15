Η Παναγιά των Λειψών με τα ξερά κρίνα που ανθίζουν | Μεγάλη γιορτή και τριήμερο πανηγύρι στις 23 Αυγούστου

Στους περισσότερους τόπους της Ελλάδας, ο Δεκαπενταύγουστος είναι η κορυφαία στιγμή λατρείας της Παναγίας. Στους Λειψούς, όμως, η μεγάλη γιορτή έρχεται λίγες μέρες αργότερα – στις 23 Αυγούστου, στα Εννιάμερα της Παναγίας. Εκεί, η παράδοση, η πίστη και ένα μοναδικό θαύμα ενώνονται σε ένα τριήμερο πανηγύρι που αποτελεί το σπουδαιότερο γεγονός του νησιού.

Η γιορτή είναι αφιερωμένη στην Παναγία του Χάρου, με την θαυματουργή εικόνα που απεικονίζει την Παναγία να κρατά στην αγκαλιά της τον Εσταυρωμένο Χριστό – μια σπάνια εικονογραφία που προκαλεί δέος. Το πιο εντυπωσιακό, όμως, είναι το ανεξήγητο θαύμα των κατάξερων κρίνων που κοσμούν την εικόνα: τοποθετημένοι φρέσκοι στις 25 Μαρτίου, μαραίνονται και, λίγες μέρες πριν τη γιορτή, ανθίζουν ξανά.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν το απόγευμα της παραμονής, στις 22 Αυγούστου, από τον καθεδρικό ναό του νησιού – χτισμένο το 1931 με δαπάνες της Λειψωτικής αδελφότητας της Αμερικής. Στις έξι το απόγευμα, η εικόνα με τα ανθισμένα κρινάκια βγαίνει σε λιτανεία: προπορεύεται η φιλαρμονική, ακολουθεί ο ιερός κλήρος, ο δήμαρχος, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και πλήθος προσκυνητών που κατακλύζουν τους δρόμους.

Το πανηγύρι κρατά τρεις μέρες, με προσφορά σταφυλιών και γλυκών στους επισκέπτες, ενώ ανήμερα των Εννιάμερων μοιράζεται παραδοσιακό ψωμί με μαστίχα, γλυκάνισο και μοσχοκάρυδο από ξυλόφουρνο, μαζί με ντόπιο κρέας. Κάθε χρόνο, προσκυνητές από την Πάτμο, τη Λέρο και τα γύρω νησιά φτάνουν στους Λειψούς, μετατρέποντας το νησί σε μια ζωντανή λαοθάλασσα πίστης και πολιτισμού.

Το νησί που μάγεψε τον Οδυσσέα

Σε δήλωση του ο δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος επισημαίνει στο Tornos News:

«Οι Λειψοί δεν είναι προορισμός, είναι τρόπος ζωής. Το νησί της Καλυψούς είναι πόλος έλξης για ταξιδιώτες από την Ελλάδα και πολλές χώρες του εξωτερικού που αναζητούν την ποιότητα στις διακοπές τους. Για τον Ιούλιο σημειώθηκε νέα αύξηση αφίξεων σε σύγκριση με τον προηγούμενο έτος, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική των Λειψών παρά τα φετινά σκαμπανεβάσματα που διαπιστώνονται σε όλη την Ελλάδα.

Σε ένα άθικτο φυσικό περιβάλλον, οι τουρίστες γίνονται φίλοι με τους ντόπιους και απολαμβάνουν σπιτική κουζίνα, αγνό μέλι, νόστιμα τυριά, εξαιρετικό οίνο και πάνω από όλα μια αυθεντική φιλοξενία μέσα από μοντέρνες τουριστικές υπηρεσίες. Για τους λάτρεις της εξερεύνησης, 24 νησάκια και δεκάδες εξωτικές παραλίες με τιρκουάζ νερά διαμορφώνουν μία καθημερινότητα ονειρική. Η διασκέδαση, το τραγούδι, η μουσική, ο χορός και οι παραδόσεις δημιουργούν ανεξίτηλες αναμνήσεις.

Το μεγαλύτερο πανηγύρι του νησιού είναι αυτό της Παναγιάς του Χάρου με τους εορτασμούς να ξεκινούν στις 22 Αυγούστου το απόγευμα και να διαρκούν τρεις μέρες. Σε αυτή τη "ζωντανή" γιορτή της Ορθοδοξίας, προσφέρονται πολλά τοπικά εδέσματα και όλο το νησί γίνεται μία "παρέα", υπό τους ήχους παραδοσιακής μουσικής!

Τα μοναδικά εκκλησάκια, το γραφικό χωριό, η τοπική αγορά και το εύρος εναλλακτικών δραστηριοτήτων από πεζοπορία και ιππασία μέχρι καταδύσεις και θαλάσσιες εκδρομές "κλέβουν" τις εντυπώσεις σε ένα μυθικό νησί που θα σε μαγέψει όπως τον Οδυσσέα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως όλο και περισσότεροι "ψηφιακοί νομάδες" από το εξωτερικό επιλέγουν τον τόπο μας για μόνιμη παραμονή».

