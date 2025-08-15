Μουσικά Κτίσματα: Το πρώτο Ηπειρωτικό Μουσικό Χωριό
15 Aug 2025, 07:36 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Από τις 24 έως τις 31 Αυγούστου, τα Κτίσματα Πωγωνίου προγραμματίζουν να φιλοξενήσουν μια νέα πολιτιστική πρωτοβουλία, η οποία φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός. Πρόκειται για το πρώτο Ηπειρωτικό Μουσικό Χωριό με την ονομασία «Μουσικά Κτίσματα», μια διοργάνωση που, μεταξύ άλλων, συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Ηπείρου και το Διεθνές Κέντρο Ηπειρωτικής Μουσικής.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κ. Τασούλα και υποστηρίζεται από δήμους της περιοχής, γεγονός που υπογραμμίζει τον επίσημο και ευρύτερο χαρακτήρα της.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα πλούσιο σύνολο εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών δράσεων. Δεκαεπτά καλλιτέχνες και καθηγητές, με καταγωγή ή εξειδίκευση σε έξι διαφορετικές περιοχές της Ηπείρου, θα παραδώσουν μαθήματα οργανοπαιξίας, τραγουδιού, τόσο μονοφωνικού όσο και πολυφωνικού, ενώ θα διδάξουν και παραδοσιακούς χορούς. Στόχος της εκδήλωσης, είναι η βιωματική γνωριμία των συμμετεχόντων με την ηπειρώτικη μουσική παράδοση, μέσα από την άμεση επαφή με τους φορείς της.
Παράλληλα, κάθε βράδυ θα πραγματοποιούνται ανοικτές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή διακεκριμένων καλλιτεχνών. Οι βραδιές αυτές θα είναι προσβάσιμες σε όλους, προσφέροντας τη δυνατότητα στο κοινό να απολαύσει αυθεντικά ηπειρώτικα ακούσματα και χορούς σε φυσικό περιβάλλον, ενισχύοντας το στοιχείο της κοινής εμπειρίας και της πολιτιστικής ανταλλαγής.
Σύμφωνα με την Περιφέρεια Ηπείρου, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη. Θα συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση και την ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, μεταφέροντας την αυθεντική μουσική και χορευτική παράδοση στις νέες γενιές, αλλά και σε επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, θα ενισχύσει την τοπική οικονομία, προσελκύοντας επισκέπτες και καλλιτέχνες, και θα προάγει τον πολιτιστικό τουρισμό στην περιοχή του Πωγωνίου.
Επιπλέον, η διοργάνωση δημιουργεί νέες ευκαιρίες εκπαίδευσης και δικτύωσης για νέους μουσικούς και χορευτές, ενώ οι ανοιχτές βραδινές εκδηλώσεις ενδυναμώνουν την κοινωνική συνοχή. Η Περιφέρεια εκτιμά ότι το εγχείρημα θα συμβάλει στην ενίσχυση της εικόνας της Ηπείρου ως ζωντανού κέντρου πολιτισμού και παράδοσης, προσελκύοντας μελλοντικά ακόμη μεγαλύτερη υποστήριξη και αναγνώριση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
