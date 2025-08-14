Εγκαινιάστηκε το νέο Ιστορικό και Λαογραφικό Κέντρο στο Δυρράχι Μεγαλόπολης
14 Aug 2025, 16:02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Με τη συμμετοχή πλήθους κατοίκων και επισκεπτών, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 13 Αυγούστου τα εγκαίνια του νέου Ιστορικού και Λαογραφικού Κέντρου στο Δυρράχι της Μεγαλόπολης. Ο νέος χώρος, που στεγάζεται στην πλατεία Λιθάρου του ιστορικού οικισμού, φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη συλλογική μνήμη, την τοπική παράδοση και την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής.
Μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό, τεκμήρια και αντικείμενα, το Κέντρο αφηγείται την ιστορία του Δυρραχίου και των ανθρώπων του, αναδεικνύοντας πτυχές της καθημερινής ζωής, των εθίμων και των αγώνων τους στο πέρασμα του χρόνου.
Στον χαιρετισμό του, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Χρήστος Λαμπρόπουλος, υπογράμμισε τη σημασία τέτοιων πολιτιστικών πρωτοβουλιών για τη διατήρηση της τοπικής ιστορίας και τη διαγενεακή μετάδοση της παράδοσης. Όπως τόνισε, η Περιφέρεια Πελοποννήσου στήριξε τη δημιουργία του Κέντρου μέσω συγχρηματοδότησης, στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιούνται για την ενίσχυση της Μεγαλόπολης και των γύρω περιοχών μέσα από το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.
«Στόχος μας είναι το μουσείο αυτό να παραμείνει ζωντανό μέσα στα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η ύπαρξη τέτοιων πολιτιστικών υποδομών συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, επισήμανε την πρόκληση που θέτει το δημογραφικό ζήτημα για τα χωριά της Αρκαδίας, τονίζοντας την ανάγκη υλοποίησης δράσεων που θα ενισχύσουν την παραμονή και την επιστροφή κατοίκων.
Το Ιστορικό και Λαογραφικό Κέντρο Δυρραχίου αναμένεται να λειτουργήσει ως ζωντανός χώρος πολιτισμού και εκπαίδευσης, φιλοξενώντας εκδηλώσεις, εκθέσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, με στόχο να αποτελέσει σημείο συνάντησης για την τοπική κοινωνία αλλά και πόλο έλξης για επισκέπτες της περιοχής.
