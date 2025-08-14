Στρατηγική συνεργασία της Πιερίας με κορυφαίο tour operator της Ρουμανίας

Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της τουριστικής ροής από τη Ρουμανία, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Αυγούστου συνάντηση εργασίας μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.) και του κ. Pandel Cristian, επικεφαλής της «Christian Tour» και της αεροπορικής εταιρείας «AnimaWings».

Η «Christian Tour» συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους και σημαντικότερους tour operators της Ρουμανίας και δραστηριοποιείται ήδη δυναμικά στην Πιερία, μεταφέροντας κάθε χρόνο σημαντικό αριθμό επισκεπτών από τη ρουμανική αγορά. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η ενίσχυση της συνεργασίας, η αύξηση των επισκεπτών, η διεύρυνση των απευθείας πτήσεων της «AnimaWings» και η αξιοποίηση νέων αεροπορικών συνδέσεων από περιοχές της βορειοδυτικής Ρουμανίας.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Π.Ο.Τ.Α.Π. στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Γιώργος Καραλής, η Γενική Γραμματέας κα Ειρήνη Τσαγκαλίδου, τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Δημήτρης Τοπαλίδης και Κώστας Σιμόπουλος, ο εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Πιερίας κ. Στράτος Χαλκίδης και ο Διευθυντής του Π.Ο.Τ.Α.Π. κ. Βασίλης Δήμου, ενώ διαδικτυακά συμμετείχε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πιερίας κ. Γρηγόρης Βεϊδαμενίδης.

Ο κ. Καραλής τόνισε τη σημασία της πρωτοβουλίας:

«Η συνεργασία με έναν κορυφαίο tour operator όπως η "Christian Tour" ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση της Πιερίας στον τουριστικό χάρτη της Ρουμανίας. Μέσα από τέτοιες στοχευμένες συνέργειες εργαζόμαστε για να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα και να προσελκύσουμε επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, συμβάλλοντας στην τοπική οικονομία και την ανάπτυξη της περιοχής μας».

Η Ρουμανία αποτελεί ήδη μία από τις πλέον δυναμικές αγορές για την Πιερία, με τους Ρουμάνους επισκέπτες να επιδεικνύουν σταθερή προτίμηση στον προορισμό. Η νέα φάση συνεργασίας με την «Christian Tour» και την «AnimaWings» εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την προσβασιμότητα και θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην τουριστική κίνηση.

Ο Π.Ο.Τ.Α.Π. προγραμματίζει την υλοποίηση νέων στοχευμένων δράσεων και συνεργασιών με γνώμονα την εξωστρέφεια και την αύξηση της επισκεψιμότητας σε ετήσια βάση, επενδύοντας συστηματικά στην προβολή και την ανάπτυξη της Πιερίας ως προορισμού για όλες τις εποχές.