Κρήτη | Υψηλές πληρότητες, τουριστικές δαπάνες μόνο για τα απαραίτητα, άρα γκρίνια...

Παρά το γεγονός ότι οι υποδομές διαμονής στην Κρήτη εμφανίζουν σχεδόν πλήρη λειτουργία κατά την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου (πληρότητες πάνω από 95%), οι φορείς της τουριστικής αγοράς στην ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού εκφράζουν έντονες ανησυχίες για την πραγματική κερδοφορία και την καταναλωτική συμπεριφορά των επισκεπτών . Τι τελικά θα μείνει στο ταμείο όταν πέσουν τα ρολά της φετινής τουριστικής χρονιάς, όπως λένε.
Είναι χαρακτηριστικό ότι φορείς από το Ηράκλειο προβλέπουν ότι αυτές οι υψηλές πληρότητες θα διατηρηθούν μέχρι τις 20 Αυγούστου, με μικρή πτώση στη συνέχεια, και αναμένουν ότι η κίνηση θα κορυφωθεί ξανά μέχρι τον Οκτώβριο, όταν και οι πληρότητες ενδέχεται να φτάσουν το 90%—εν μέρει λόγω πιο ήπιων θερμοκρασιών και μειωμένων τιμών κατά περίπου 30% σε σχέση με το καλοκαίρι .
Στα Χανιά και το Ρέθυμνο, η εικόνα είναι παρόμοια ενώ και η περιοχή της Σητείας σημειώνει αυξημένη προσέλευση, ακόμα και από ντόπιους. Να τονιστεί ότι και φέτος το 50% την ξένων επισκεπτών στα Χανιά είναι από την Σκανδιναβία.
Στο δια ταύτα, φέτος , η «γκρίνια» επικεντρώνεται στον περιορισμό των δαπανών των επισκεπτών: οι ευρωπαίοι τουρίστες συχνά καταναλώνουν μόνο τα απολύτως απαραίτητα, κάτι που αντικατοπτρίζεται στα έσοδα των τοπικών επιχειρήσεων—μειωμένη αγορά, περιορισμένα γεύματα και γενικά συγκρατημένες δαπάνες .
Στην περιοχή του Ρεθύμνου ειδικότερα, παρά την αύξηση αφίξεων και την υψηλή πληρότητα, η αγοραστική δύναμη των επισκεπτών είναι φανερά μειωμένη—καθιστώντας εμφανή τη διαφορά μεταξύ «γεμάτων δωματίων» και «γεμάτων ταμεία» , όπως λένε.
Ίδια εικόνα και στα Χανιά, αφού σε μια απλή βόλτα στο παλιό λιμάνι, που σφύζει κάθε μέρα από κόσμο κανένας επαγγελματίας δεν είναι ευχαριστημένος. Μόνιμη επωδός τους , ότι πέρυσι ήταν καλύτερα. Σε ερώτηση τι φταίει για την υφιστάμενη κατάσταση, οι επαγγελματίες με μια φωνή σημειώνουν την οικονομική κρίση που πλέον έχει χτυπήσει και την πόρτα των Ευρωπαίων, αλλά και οι υψηλές τιμές στην εστίαση και στην Κρήτη, γεγονός που κρατάει τους επισκέπτες στα ξενοδοχεία και τις βίλες...
