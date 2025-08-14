Σε ποιο Φαράγγι της Κρήτης μπαίνει εισιτήριο εισόδου
14 Aug 2025, 07:05 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Ο Δήμος Σφακίων ενέκρινε τη θεσμοθέτηση εισιτηρίου εισόδου ύψους 5 ευρώ στο Φαράγγι της Ίμπρου και την υποβολή σχετικής πρότασης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την εφαρμογή του μέτρου.
Σημειώνεται ότι πρόσφατα, με υπουργική Απόφαση θεσμοθετήθηκε εισιτήριο εισόδου στο Φαράγγι της Αράδαινας, που αποτελεί σημαντικό νομικό και διοικητικό προηγούμενο.
Σύμφωνα με τον Δήμο, το Φαράγγι της Ίμπρου δέχεται σημαντική επισκεψιμότητα, η οποία επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον και τις υποδομές της περιοχής. Η επιβολή εισιτηρίου, ύψους 5 ευρώ ανά επισκέπτη, προτείνεται για τους ακόλουθους λόγους:
Προστασία και Συντήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος: Το Φαράγγι της Ίμπρου είναι ένας από τους πιο γνωστούς φυσικούς προορισμούς της Κρήτης, με σημαντική οικολογική αξία. Η αυξημένη επισκεψιμότητα επιβαρύνει την περιοχή, ενώ η έλλειψη πόρων καθιστά δύσκολη τη διατήρηση της καθαριότητας, της σήμανσης και των απαραίτητων υποδομών. Η επιβολή εισιτηρίου θα προσφέρει τα μέσα για τη συστηματική προστασία του.
Οικονομική Ενίσχυση του Δήμου και της Τοπικής Κοινότητας: Παρά την επισκεψιμότητα, ο Δήμος Σφακίων δεν έχει μέχρι σήμερα κανένα έσοδο από τη χρήση του φαραγγιού. Μέσω του εισιτηρίου θα εξασφαλιστεί η επιστροφή μέρους της αξίας που δημιουργείται τοπικά, με άμεσο όφελος για τη συντήρηση της περιοχής και την τοπική οικονομία.
Εναρμόνιση με τη Διαχείριση άλλων Προστατευόμενων Περιοχών: Όπως και στην περίπτωση της Αράδαινας και άλλων γνωστών φυσικών περιοχών, η θέσπιση εισιτηρίου αποτελεί πλέον καθιερωμένη πρακτική διαχείρισης φυσικών μνημείων.
Το εισιτήριο προτείνεται να είναι ύψους 5 ευρώ, με κατανομή των εσόδων ως εξής:
-30% στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α), ως αρμόδιο φορέα για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών.
-70% στον Δήμο Σφακίων, για δράσεις συντήρησης, ασφάλειας, καθαρισμού και ανάδειξης της περιοχής, καθώς και για αναπτυξιακά έργα σε όλο τον Δήμο.
Για το εν λόγω θέμα και την επιβολή εισιτηρίου είχε στείλει σχετική επιστολή προς τον Δήμο και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ίμπρου, κ. Ιωσήφ Ζουλάκης.
