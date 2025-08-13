Το Νότιο Αιγαίο μέσα από τον φακό: Ένα νέο κεφάλαιο τουριστικής αφήγησης για τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα
13 Aug 2025, 06:15 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Σε εξέλιξη βρίσκεται πολυεπίπεδη πρωτοβουλία τουριστικής προβολής, την οποία υλοποιεί η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου (ΠΕΔ), με σαφές στρατηγικό προσανατολισμό. Με οδηγό την αυθεντικότητα και όχημα την κινηματογραφική αισθητική, ξεκινά η παραγωγή μίας σειράς τουριστικών βίντεο υψηλής ποιότητας για επιλεγμένα νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, σηματοδοτώντας έναν νέο τρόπο αφήγησης για τους λιγότερο προβεβλημένους, αλλά εξαιρετικά γοητευτικούς προορισμούς του Αιγαίου.
Η εν λόγω παραγωγή εγκαινιάζει τον Α’ Κύκλο μίας τριετούς οπτικοακουστικής στρατηγικής, που θα καλύψει συνολικά τα μικρά και μεσαία νησιά της ΠΕΔ. Στον πρώτο αυτό γύρο, το φως των προβολέων στρέφεται σε 10 νησιά:
- Αστυπάλαια, Κάσος, Κάρπαθος, Καστελόριζο (Δωδεκάνησα)
- Δονούσα, Αμοργός, Άνω και Κάτω Κουφονήσια, Σχοινούσα, Ηρακλειά (Κυκλάδες)
Η ταυτότητα των βίντεο: αυθεντικότητα, εμπειρία, συναίσθημα
Στόχος των βίντεο δεν είναι η απλή τουριστική προβολή. Είναι η διείσδυση στην ψυχή κάθε νησιού, μέσα από αφηγήσεις χωρίς λόγια, αλλά με εικόνες που μιλούν: γυναίκες που ζυμώνουν με αγάπη, παιδιά που γελούν στις αυλές, παραλίες με σιωπηλή μεγαλοπρέπεια, παραδοσιακά πανηγύρια που κρατούν τη μνήμη ζωντανή.
Κάθε βίντεο, διάρκειας 2-3 λεπτών, εστιάζει σε πέντε βασικές ενότητες:
Το φυσικό τοπίο: από εναέριες λήψεις μέχρι νυχτερινά πλάνα και κρυφούς όρμους.
Η καθημερινότητα των κατοίκων: ψαράδες, μαγείρισσες, χειροτέχνες.
Η πολιτιστική κληρονομιά: αρχιτεκτονική, παραδοσιακά έθιμα, τοπική γαστρονομία.
Οι βιωματικές εμπειρίες: πεζοπορία, ιστιοπλοΐα, καταδύσεις, συμμετοχή στα τοπικά δρώμενα.
Το συναισθηματικό φινάλε: ηλιοβασιλέματα, παρέες, μουσικές που συγκινούν.
Όλα αυτά αποτυπώνονται με κινηματογραφική ματιά, στα ελληνικά και στα αγγλικά, φυσικό ήχο και αφήγηση που δημιουργεί συναισθηματικό δεσμό με τον θεατή.
Νησιά-πρωταγωνιστές
Τα νησιά του Α’ Κύκλου έχουν κοινό παρονομαστή την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και την έλλειψη μαζικού τουρισμού. Κάθε βίντεο αποσκοπεί όχι μόνο στο να προσελκύσει επισκέπτες, αλλά να διαμορφώσει το τουριστικό αποτύπωμα με επίκεντρο τη βιωσιμότητα, την ποιότητα και τη σεβασμό στον τόπο. Ο περιπατητικός, πολιτιστικός, γαστρονομικός και οικοτουρισμός είναι στην καρδιά της αφήγησης.
Ο επισκέπτης δεν προσκαλείται απλώς να «δει» το νησί. Προσκαλείται να το ζήσει από μέσα: να περπατήσει τα μονοπάτια της Αμοργού, να κολυμπήσει στις σπηλιές της Δονούσας, να γευτεί κασιώτικα μακαρούνια στην Κάσο, να συνομιλήσει με τους ψαράδες του Καστελλορίζου, να στήσει χορό στη Σχοινούσα.
Ένα εργαλείο προβολής με διάρκεια
Μεταξύ άλλων, τα ανωτέρω βίντεο αναμένεται να χρησιμοποιηθούν σε ψηφιακές καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε τουριστικές εκθέσεις και επαγγελματικά συνέδρια, στα επίσημα sites Δήμων, ΕΟΤ, Περιφέρειας, σε τουριστικά πρακτορεία και πολιτιστικούς φορείς, καθώς και σε εκπαιδευτικά και ομογενειακά δίκτυα.
Ταυτόχρονα, η ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου ετοιμάζει ψηφιακό αποθετήριο στο site της, όπου όλα τα βίντεο θα είναι προσβάσιμα ανά νησί – δημιουργώντας ένα διαχρονικό αρχείο της νησιωτικής ταυτότητας του Νοτίου Αιγαίου.
διαβάστε ακόμα
- "Ορέα Κρήτη": Η αυθεντική Κρήτη μέσα από τον εναλλακτικό τουρισμό 13/08 | 07:14
- Λασίθι: Στρατηγική μελέτη για βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 13/08 | 06:36
- Γραφείο τουριστικών πληροφοριών στο λιμάνι Κατακόλου - Τουριστικό Περίπτερο στις Σπέτσες 13/08 | 06:38
- H Ένωση Ξενοδόχων Πάρου - Αντιπάρου αναδεικνύει την αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας 11/08 | 17:29
- Στο «φουλ» οι μηχανές του τουρισμού σε Βόλο και Πήλιο – Πληρότητες έως 95% 12/08 | 07:33
- Θεματικά ιστορικά και περιβαλλοντικά πάρκα στον Κερίτη προτείνει ο Δήμαρχος Πλατανιά 11/08 | 12:25
- Η Marketing Greece και ο Δήμος Καστοριάς συστήνουν τον προορισμό στο διεθνές ταξιδιωτικό κοινό 11/08 | 12:15
- Corfu Events 365 | Καταγραφή και προώθηση τοπικών εκδηλώσεων 12/08 | 07:59
- Καβάλα: Ψήφισμα για την υποθαλάσσια αποθήκευση CO₂ στον Πρίνο Θάσου 12/08 | 07:15
- 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου – Η Σύρα του Μάρκου Βαμβακάρη 12/08 | 06:38
δημοφιλέστερα
- 1 Ξενοδοχείο ακύρωσε τις κρατήσεις του Αυγούστου λόγω ανεπάρκειας νερού (!) 11.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 2 Avali, το νέο ξενοδοχείο της Mar-Bella Collection στην Κέρκυρα 12.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 3 Scarlet Beach: Σε τροχιά υλοποίησης η επένδυση-μαμούθ στο Πόρτο Χέλι 12.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 4 Ryanair: OTA χρεώνουν έως και 148% ακριβότερα από τις τιμές της εταιρείας – Στο στόχαστρο η eDreams 12.08.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 5 Ευρωπαϊκά ξενοδοχεία: Ποιά πεντάστερα; Τα midscale και τα resorts εμπειρίας είναι τα πιο κερδοφόρα 12.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 Κρήτη | Τουρισμός: Κοινό μέτωπο όλων των φορέων για επέκταση του επιδόματος ανεργίας 12.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 7 Μαγιόρκα: Η γερμανική αγορά δεν αντέχει τις αυξήσεις τιμών - Πτώση τον Μάιο και Ιούνιο 12.08.2025 | ΚΟΣΜΟΣ
- 8 Όμιλος AKTOR | Σε κυκλοφορία το τμήμα Άκτιο – Άγιος Νικόλαος – Λευκάδα 12.08.2025 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ
- 9 Όμιλος Jet2 | Η Κως έκτος ελληνικός προορισμός από Γλασκώβη το 2026 12.08.2025 | TOUR OPERATORS
- 10 Μπαράζ απεργιών στα ισπανικά αεροδρόμια το καλοκαίρι και το φθινόπωρο 12.08.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ