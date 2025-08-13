Το Νότιο Αιγαίο μέσα από τον φακό: Ένα νέο κεφάλαιο τουριστικής αφήγησης για τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα

Σε εξέλιξη βρίσκεται πολυεπίπεδη πρωτοβουλία τουριστικής προβολής, την οποία υλοποιεί η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου (ΠΕΔ), με σαφές στρατηγικό προσανατολισμό. Με οδηγό την αυθεντικότητα και όχημα την κινηματογραφική αισθητική, ξεκινά η παραγωγή μίας σειράς τουριστικών βίντεο υψηλής ποιότητας για επιλεγμένα νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, σηματοδοτώντας έναν νέο τρόπο αφήγησης για τους λιγότερο προβεβλημένους, αλλά εξαιρετικά γοητευτικούς προορισμούς του Αιγαίου.

Η εν λόγω παραγωγή εγκαινιάζει τον Α’ Κύκλο μίας τριετούς οπτικοακουστικής στρατηγικής, που θα καλύψει συνολικά τα μικρά και μεσαία νησιά της ΠΕΔ. Στον πρώτο αυτό γύρο, το φως των προβολέων στρέφεται σε 10 νησιά:

Αστυπάλαια, Κάσος, Κάρπαθος, Καστελόριζο (Δωδεκάνησα)

Δονούσα, Αμοργός, Άνω και Κάτω Κουφονήσια, Σχοινούσα, Ηρακλειά (Κυκλάδες)

Η ταυτότητα των βίντεο: αυθεντικότητα, εμπειρία, συναίσθημα

Στόχος των βίντεο δεν είναι η απλή τουριστική προβολή. Είναι η διείσδυση στην ψυχή κάθε νησιού, μέσα από αφηγήσεις χωρίς λόγια, αλλά με εικόνες που μιλούν: γυναίκες που ζυμώνουν με αγάπη, παιδιά που γελούν στις αυλές, παραλίες με σιωπηλή μεγαλοπρέπεια, παραδοσιακά πανηγύρια που κρατούν τη μνήμη ζωντανή.

Κάθε βίντεο, διάρκειας 2-3 λεπτών, εστιάζει σε πέντε βασικές ενότητες:

Το φυσικό τοπίο: από εναέριες λήψεις μέχρι νυχτερινά πλάνα και κρυφούς όρμους.

Η καθημερινότητα των κατοίκων: ψαράδες, μαγείρισσες, χειροτέχνες.

Η πολιτιστική κληρονομιά: αρχιτεκτονική, παραδοσιακά έθιμα, τοπική γαστρονομία.

Οι βιωματικές εμπειρίες: πεζοπορία, ιστιοπλοΐα, καταδύσεις, συμμετοχή στα τοπικά δρώμενα.

Το συναισθηματικό φινάλε: ηλιοβασιλέματα, παρέες, μουσικές που συγκινούν.

Όλα αυτά αποτυπώνονται με κινηματογραφική ματιά, στα ελληνικά και στα αγγλικά, φυσικό ήχο και αφήγηση που δημιουργεί συναισθηματικό δεσμό με τον θεατή.

Νησιά-πρωταγωνιστές

Τα νησιά του Α’ Κύκλου έχουν κοινό παρονομαστή την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και την έλλειψη μαζικού τουρισμού. Κάθε βίντεο αποσκοπεί όχι μόνο στο να προσελκύσει επισκέπτες, αλλά να διαμορφώσει το τουριστικό αποτύπωμα με επίκεντρο τη βιωσιμότητα, την ποιότητα και τη σεβασμό στον τόπο. Ο περιπατητικός, πολιτιστικός, γαστρονομικός και οικοτουρισμός είναι στην καρδιά της αφήγησης.

Ο επισκέπτης δεν προσκαλείται απλώς να «δει» το νησί. Προσκαλείται να το ζήσει από μέσα: να περπατήσει τα μονοπάτια της Αμοργού, να κολυμπήσει στις σπηλιές της Δονούσας, να γευτεί κασιώτικα μακαρούνια στην Κάσο, να συνομιλήσει με τους ψαράδες του Καστελλορίζου, να στήσει χορό στη Σχοινούσα.

Ένα εργαλείο προβολής με διάρκεια

Μεταξύ άλλων, τα ανωτέρω βίντεο αναμένεται να χρησιμοποιηθούν σε ψηφιακές καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε τουριστικές εκθέσεις και επαγγελματικά συνέδρια, στα επίσημα sites Δήμων, ΕΟΤ, Περιφέρειας, σε τουριστικά πρακτορεία και πολιτιστικούς φορείς, καθώς και σε εκπαιδευτικά και ομογενειακά δίκτυα.

Ταυτόχρονα, η ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου ετοιμάζει ψηφιακό αποθετήριο στο site της, όπου όλα τα βίντεο θα είναι προσβάσιμα ανά νησί – δημιουργώντας ένα διαχρονικό αρχείο της νησιωτικής ταυτότητας του Νοτίου Αιγαίου.













