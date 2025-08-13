Γραφείο τουριστικών πληροφοριών στο λιμάνι Κατακόλου - Τουριστικό Περίπτερο στις Σπέτσες
13 Aug 2025, 06:38 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Αποφάσεις έλαβαν οι αρμόδιες αρχές για τη δημιουργία Γραφείου Τουριστικής Υποδοχής και Πληροφόρησης στο λιμάνι του Κατακόλου και Τουριστικού Περιπτέρου στις Σπέτσες.
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Πύργου ενέκρινε την δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου εντός της χερσαίας ζώνης του λιμανιού του Κατακόλου για τα έτη 2025-2026-2027 για την δημιουργία Γραφείου Τουριστικής Υποδοχής και Πληροφόρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας –OLYMPIAN LAND με σκοπό την στήριξη της τουριστικής ανάπτυξης και της δυναμικής της κρουαζιέρας, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Ειδικότερα, το αίτημα αυτό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στηρίζεται στο γενικότερο πλαίσιο των στρατηγικών της δράσεων για την ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής και την αξιοποίηση των λιμενικών πυλών εισόδου.
Ο εν λόγω χώρος, σκοπό έχει να υποδέχεται επισκέπτες που φθάνουν στην περιοχή μέσω της ακτοπλοΐας και της κρουαζιέρας, να παρέχει πληροφόρηση για όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με έμφαση στους φυσικούς, πολιτιστικούς, γαστρονομικούς και θρησκευτικούς πόρους της Ηλείας, αλλά και των άλλων περιφερειακών ενοτήτων Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η λειτουργία του γραφείου, θα ενισχύσει την εξωστρέφεια του λιμανιού και θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προσπάθεια ανάδειξης της περιοχής ως κόμβου ποιοτικού τουρισμού και σημείου αναφοράς και για την κρουαζιέρα η οποία καταγράφει σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές. Η Περιφέρεια θα αναλάβει την απαραίτητη διαμόρφωση του χώρου και τη λειτουργία του γραφείου με σεβασμό στις λειτουργικές ανάγκες και την αισθητική του λιμανιού.
Για την παραχώρηση του χώρου ετέθησαν και μία σειρά προϋποθέσεις όπως να μην παρακωλύεται η άνετη ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού κατά μήκος του πεζοδρομίου αλλά και η προσέγγιση του προς τη θάλασσα. Επίσης, απαγορεύεται η εκτέλεση έργων διαμόρφωσης του παραχωρημένου χώρου και κάθε μεταβολή αυτού από επιχωματώσεις, προσχώσεις θαλασσίων εκτάσεων κ.α.
Από την πλευρά της η Περιφέρεια Αττικής ενέκρινε την προμήθεια οικίσκου για τη λειτουργία τουριστικού περιπτέρου στον Δήμο Σπετσών.
