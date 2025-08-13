"Ορέα Κρήτη": Η αυθεντική Κρήτη μέσα από τον εναλλακτικό τουρισμό

Η Κρήτη δεν είναι μόνο οι υπέροχες παραλίες και οι ζεστές καλοκαιρινές νύχτες. Είναι τα βουνά της, οι μυρωδιές των βοτάνων, οι ήχοι των χωριών, η γεύση του φρέσκου ελαιολάδου και η φιλοξενία που ξεχειλίζει από καρδιάς. Αυτήν ακριβώς την πλευρά της Κρήτης θέλει να αναδείξει το καινοτόμο πρόγραμμα «Ορέα Κρήτη», που φέρνει κοντά τον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό, ανοίγοντας νέους δρόμους για τον επισκέπτη που αναζητά το αυθεντικό.

Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργείται ένα δίκτυο διδακτικών διαδρομών και αγροκτημάτων, όπου κάθε βήμα είναι μια εμπειρία. Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί σε θεματικές διαδρομές, όπως το Ευρωπαϊκό Ορειβατικό Μονοπάτι Ε4 και οι «Δρόμοι του Κρασιού», να επισκεφθεί φάρμες-πρότυπα και να μάθει από κοντά για τις παραδοσιακές τεχνικές καλλιέργειας και κτηνοτροφίας.

Η εμπειρία δεν σταματά στη θέα και τις γεύσεις. Μέσα από βιωματικά εργαστήρια, οι ταξιδιώτες μπορούν να συμμετάσχουν στην παραγωγή τυριού, να δοκιμάσουν οι ίδιοι το πάτημα των σταφυλιών, να φτιάξουν ψωμί με προζύμι ή να συλλέξουν αρωματικά βότανα από τις πλαγιές των Λευκών Ορέων και του Ψηλορείτη. Όλα αυτά συνοδεύονται από γιορτές και εκδηλώσεις που κρατούν ζωντανή την παράδοση και τη σύνδεση της κοινότητας με τη γη της.

Το «Ορέα Κρήτη» είναι κάτι περισσότερο από μια τουριστική πρόταση· είναι μια γέφυρα ανάμεσα στον επισκέπτη και τον τόπο, μια ευκαιρία για αληθινή γνωριμία με την κρητική ταυτότητα, μακριά από τον μαζικό τουρισμό. Παράλληλα, ενισχύει την τοπική οικονομία, υποστηρίζει μικρούς παραγωγούς και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον, προσφέροντας ένα μοντέλο αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης.

Μέσα από την πολύτιμη εμπειρία από την υλοποίηση του σχεδίου κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και κυρίως τους ίδιους τους δυνητικά ωφελούμενους, σχεδιάστηκε η στρατηγική του σχεδίου συνεργασίας, η οποία βασίζεται στους εξής άξονες:

α. Μελέτη αποτύπωσης των νέων διαδρομών – σχεδιασμός σημείων ενδιαφέροντος / δυνατότητας ανάπτυξης διδακτικών αγροκτημάτων στις νέες περιοχές παρέμβασης και σχεδιασμός ειδικών διαδρομών γύρω από αυτά.

β. Δημιουργία δίγλωσσου ψηφιακού χάρτη διαδρομών επισκέψιμων μονάδων για όλη την Κρήτη.

γ. Δημιουργία Οδηγού Διδακτικής Φάρμας. Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο, το οποίο θα λειτουργήσει ως οδικός χάρτης εφαρμογής μιας διδακτικής φάρμας και θα περιλαμβάνει ορισμούς, κανόνες δεοντολογίας, τη σχετική νομοθεσία κ.ά.

δ. Διοργάνωση Πιλοτικών βιωματικών διαδραστικών εργαστηρίων και ανταλλαγή καλών πρακτικών. Θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια για αγροτοκτηνοτρόφους, αλλά και για τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων εναλλακτικού τουρισμού και μικρών μονάδων αγροτουρισμού.

ε. Διοργάνωση επισκέψεων αγροτοκτηνοτρόφων σε διδακτικές φάρμες που λειτουργούν στον ελλαδικό χώρο και αποτελούν καλή πρακτική.

στ. Δικτύωση των αγροτοκτηνοτρόφων με συνεταιρισμούς και οικοτεχνικές μονάδες, αλλά και μεταξύ τους.

Στρατηγικός στόχος αυτής της προσπάθειας είναι οι διδακτικές φάρμες να γίνουν το μέσο μεταφοράς και διάδοσης της αγροτοκτηνοτροφικής παράδοσης, του τοπικού πολιτισμού, των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς με τα πετρόκτιστα μητάτα, τις μάντρες, τις Μινωικές Φρυκτωρίες και άλλα. Να επεκταθούν σε όλη την Κρήτη οι διαδρομές επισκέψιμων διδακτικών αγροκτημάτων και να υπάρξει ουσιαστική σύνδεση με τον τουρισμό.