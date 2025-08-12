Corfu Events 365 | Καταγραφή και προώθηση τοπικών εκδηλώσεων
12 Aug 2025, 07:59 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Μία σημαντική πρωτοβουλία κυοφορείται στην Κέρκυρα με τη συνεργασία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, της Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας, του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κέρκυρας, της Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Κέρκυρας και της Ιονίου Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.
Με την υπογραφή Μνημονίου οι φορείς θα συνεργαστούν για την από κοινού δημιουργία και λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας με στόχο την καταγραφή και προβολή τοπικών εκδηλώσεων (πολιτιστικών, θρησκευτικών, μουσικών, θεατρικών, αθλητικών, παραδοσιακών κ.ά.), την ενημέρωση του κοινού και των επισκεπτών της Κέρκυρας για τα δρώμενα της περιοχής και τη διατήρηση ψηφιακού αρχείου με συνοδευτικό φωτογραφικό υλικό και συνοπτική περιγραφή κάθε εκδήλωσης, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Ο ιστότοπος θα λειτουργεί υπό την επωνυμία CORFU EVENTS 365.
Αναλυτικά οι φορείς δεσμεύονται να συλλέγουν και καταγράφουν τα στοιχεία όλων των συλλόγων, φορέων και σωματείων που διοργανώνουν εκδηλώσεις στην περιοχή ευθύνης τους, και να ενημερώνουν έγκαιρα τον διαχειριστή του ιστότοπου με τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε εκδήλωση, όπως ημερομηνίες, τοποθεσίες, περιγραφές, και φωτογραφικό υλικό.
Επίσης, θα ορίσουν υπεύθυνο επαφής για την επικοινωνία με τον διαχειριστή του ιστότοπου και την έγκαιρη αποστολή των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τις εκδηλώσεις. Παράλληλα, θα εκδώσουν ενιαίο Οδηγό Υποβολής Εκδηλώσεων, ο οποίος θα παρέχει σαφείς οδηγίες στους συλλόγους, σωματεία και φορείς για τη σωστή και έγκαιρη υποβολή των στοιχείων των εκδηλώσεων στον διαχειριστή της πλατφόρμας, εξασφαλίζοντας τη σωστή διαδικασία καταχώρησης και τη συνεχιζόμενη επικαιροποίηση των πληροφοριών. Με την ολοκλήρωση του ιστότοπου η εποπτεία, η τεχνική διαχείριση, η αναβάθμιση περιεχομένου και η τακτική συντήρησή του θα ανατεθεί στο Επιμελητήριο Κέρκυρας.
Για την επίτευξη της συμφωνίας σημαντική είναι η συμβολή από την πλευρά του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και της Ιονίου Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας του Προέδρου τους, κ. Κωνσταντίνο Μουζακίτη, από την Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας, του Προέδρου της, κ. Χαράλαμπο Βούλγαρη, από τον Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κέρκυρας του Προέδρου του, κ. Δημήτρη Διαβάτη και της Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Κέρκυρας του Προέδρου της κ. Περικλή Κατσαρό.
διαβάστε ακόμα
- Στο «φουλ» οι μηχανές του τουρισμού σε Βόλο και Πήλιο – Πληρότητες έως 95% 12/08 | 07:33
- H Ένωση Ξενοδόχων Πάρου - Αντιπάρου αναδεικνύει την αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας 11/08 | 17:29
- Θεματικά ιστορικά και περιβαλλοντικά πάρκα στον Κερίτη προτείνει ο Δήμαρχος Πλατανιά 11/08 | 12:25
- Η Marketing Greece και ο Δήμος Καστοριάς συστήνουν τον προορισμό στο διεθνές ταξιδιωτικό κοινό 11/08 | 12:15
- Καβάλα: Ψήφισμα για την υποθαλάσσια αποθήκευση CO₂ στον Πρίνο Θάσου 12/08 | 07:15
- 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου – Η Σύρα του Μάρκου Βαμβακάρη 12/08 | 06:38
- Όταν το αχλάδι συναντά το σταφύλι: γιορτές γεύσης, μνήμης και μουσικής σε Βελεστίνο και Νέα Αγχίαλο 12/08 | 06:42
- Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Προβολή της Ρόδου και Κω στη βρετανική αγορά μέσω της Jet2holidays 09/08 | 07:21
- Χανιά: Το Info Kiosk που έγινε “σταθμός” για τους ξένους επισκέπτες 11/08 | 07:43
- Tουριστική συνεργασία ανάμεσα σε Σαντορίνη και Νότια Κορέα 12/08 | 06:05
δημοφιλέστερα
- 1 Ξενοδοχείο ακύρωσε τις κρατήσεις του Αυγούστου λόγω ανεπάρκειας νερού (!) 11.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 2 Tουριστική συνεργασία ανάμεσα σε Σαντορίνη και Νότια Κορέα 12.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Avali, το νέο ξενοδοχείο της Mar-Bella Collection στην Κέρκυρα 12.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 4 Scarlet Beach: Σε τροχιά υλοποίησης η επένδυση-μαμούθ στο Πόρτο Χέλι 12.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 5 Όταν το αχλάδι συναντά το σταφύλι: γιορτές γεύσης, μνήμης και μουσικής σε Βελεστίνο και Νέα Αγχίαλο 12.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου – Η Σύρα του Μάρκου Βαμβακάρη 12.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Στο «φουλ» οι μηχανές του τουρισμού σε Βόλο και Πήλιο – Πληρότητες έως 95% 12.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Καβάλα: Ψήφισμα για την υποθαλάσσια αποθήκευση CO₂ στον Πρίνο Θάσου 12.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Η Turkish Airlines βάζει πλώρη για τη Λατινική Αμερική μέσω της Air Europa 12.08.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 10 Corfu Events 365 | Καταγραφή και προώθηση τοπικών εκδηλώσεων 12.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ