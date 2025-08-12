Corfu Events 365 | Καταγραφή και προώθηση τοπικών εκδηλώσεων

Μία σημαντική πρωτοβουλία κυοφορείται στην Κέρκυρα με τη συνεργασία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, της Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας, του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κέρκυρας, της Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Κέρκυρας και της Ιονίου Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.

Με την υπογραφή Μνημονίου οι φορείς θα συνεργαστούν για την από κοινού δημιουργία και λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας με στόχο την καταγραφή και προβολή τοπικών εκδηλώσεων (πολιτιστικών, θρησκευτικών, μουσικών, θεατρικών, αθλητικών, παραδοσιακών κ.ά.), την ενημέρωση του κοινού και των επισκεπτών της Κέρκυρας για τα δρώμενα της περιοχής και τη διατήρηση ψηφιακού αρχείου με συνοδευτικό φωτογραφικό υλικό και συνοπτική περιγραφή κάθε εκδήλωσης, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Ο ιστότοπος θα λειτουργεί υπό την επωνυμία CORFU EVENTS 365.

Αναλυτικά οι φορείς δεσμεύονται να συλλέγουν και καταγράφουν τα στοιχεία όλων των συλλόγων, φορέων και σωματείων που διοργανώνουν εκδηλώσεις στην περιοχή ευθύνης τους, και να ενημερώνουν έγκαιρα τον διαχειριστή του ιστότοπου με τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε εκδήλωση, όπως ημερομηνίες, τοποθεσίες, περιγραφές, και φωτογραφικό υλικό.

Επίσης, θα ορίσουν υπεύθυνο επαφής για την επικοινωνία με τον διαχειριστή του ιστότοπου και την έγκαιρη αποστολή των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τις εκδηλώσεις. Παράλληλα, θα εκδώσουν ενιαίο Οδηγό Υποβολής Εκδηλώσεων, ο οποίος θα παρέχει σαφείς οδηγίες στους συλλόγους, σωματεία και φορείς για τη σωστή και έγκαιρη υποβολή των στοιχείων των εκδηλώσεων στον διαχειριστή της πλατφόρμας, εξασφαλίζοντας τη σωστή διαδικασία καταχώρησης και τη συνεχιζόμενη επικαιροποίηση των πληροφοριών. Με την ολοκλήρωση του ιστότοπου η εποπτεία, η τεχνική διαχείριση, η αναβάθμιση περιεχομένου και η τακτική συντήρησή του θα ανατεθεί στο Επιμελητήριο Κέρκυρας.

Για την επίτευξη της συμφωνίας σημαντική είναι η συμβολή από την πλευρά του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και της Ιονίου Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας του Προέδρου τους, κ. Κωνσταντίνο Μουζακίτη, από την Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας, του Προέδρου της, κ. Χαράλαμπο Βούλγαρη, από τον Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κέρκυρας του Προέδρου του, κ. Δημήτρη Διαβάτη και της Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Κέρκυρας του Προέδρου της κ. Περικλή Κατσαρό.





























































