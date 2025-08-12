Καβάλα: Ψήφισμα για την υποθαλάσσια αποθήκευση CO₂ στον Πρίνο Θάσου

Ψήφισμα σχετικά με την υποθαλάσσια αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα στα κοιτάσματα Πρίνου Θάσου ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καβάλας.

Ειδικότερα, για το συγκεκριμένο θέμα πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ελληνικής πολιτείας, της επενδυτικής εταιρείας, εκπροσώπων φορέων της περιοχής και της πρωτοβουλίας πολιτών κατά της εγκατάστασης μονάδας αποθήκευσης CO2.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας αναγνωρίζει ότι πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση που προωθείται στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Εκφράζει παράλληλα ανησυχία για τους τυχόν περιβαλλοντικούς κινδύνους που ενέχει η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα: για το θαλάσσιο περιβάλλον, την βιοποικιλότητα, ενώ οι τεχνικές προκλήσεις και οι οικονομικοί κίνδυνοι την καθιστούν ιδιαίτερα δαπανηρή. Θεωρεί ότι η δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγησή τους δεν ήταν επαρκής, πολύ περισσότερο όταν τέτοιες στρατηγικής σημασίας επενδύσεις πρέπει να διασφαλίζουν την κοινωνική συναίνεση.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποθήκευση είναι αρνητική, εκτός εάν η Ελληνική Κυβέρνηση παρέχει εγγυήσεις:

1. για το κατά πόσο η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα μπορεί να είναι αποτελεσματική για το κλίμα, δεδομένου ότι η ίδια επιτρέπει στη βιομηχανία να συνεχίσει να καίει μεγάλες ποσότητες ορυκτών καυσίμων,

2. για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος, πλησίον ενός αστικού κέντρου και μιας νήσου με υψηλή ανάπτυξη του τουρισμού και του πρωτογενή τομέα,

3. για την παροχή σημαντικών αντισταθμιστικών ωφελειών στην τοπική κοινωνία σε ποσοστό επί των εσόδων, σε θέσεις εργασίας, σε έργα περιβαλλοντικού αποτυπώματος

4. για περισσότερη ενημέρωση στο θέμα των αποτελεσμάτων

Όπως σημειώνεται στο ψήφισμα, η Ελληνική Πολιτεία με τα αρμόδια όργανά της έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής όλων των μέτρων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, τόσο κατά τον σχεδιασμό όσο και κατά την υλοποίηση, λειτουργία και ολοκλήρωση της επένδυσης.

Επίσης επισημαίνεται ότι η σωστή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας θα παρακολουθείται καθ΄ όλη την διάρκεια της εφαρμογής, από Ανεξάρτητο Πιστοποιημένο Οργανισμό που γνωρίζει το αντικείμενο, με άμεση ενημέρωση του Δήμου Καβάλας.

Τέλος, για το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας κυρίαρχο ζήτημα αποτελεί η παρακολούθηση και εφαρμογή όλων των μέτρων που ορίζει το ελληνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση τέτοιων επενδυτικών σχεδίων, με πλήρη διαφάνεια και ουσιαστικό θεσμικό και κοινωνικό έλεγχο.













