Όταν το αχλάδι συναντά το σταφύλι: γιορτές γεύσης, μνήμης και μουσικής σε Βελεστίνο και Νέα Αγχίαλο
12 Aug 2025, 06:42 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Στις 30 Αυγούστου, η Μαγνησία προγραμματίζει να τιμήσει δύο από τους σπουδαιότερους καρπούς της γης της, το αχλάδι και το σταφύλι, μέσα από δύο ξεχωριστές γιορτές που συνδυάζουν την παράδοση, την τοπική παραγωγή και την αυθεντική ελληνική φιλοξενία.
Ειδικότερα, στο Βελεστίνο, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Ρήγας Φεραίος» διοργανώνει για πέμπτη χρονιά τη Γιορτή Αχλαδιού και Τοπικών Προϊόντων. Σε μια αγροτική περιοχή όπου η καλλιέργεια παραμένει κομμάτι της καθημερινότητας και της τοπικής ταυτότητας, η γιορτή στοχεύει να αναδείξει την ποιοτική παραγωγή και τη δημιουργικότητα των τοπικών επιχειρήσεων. Από εκθέσεις προϊόντων μέχρι παραδοσιακά χορευτικά και γλέντι με ζωντανή μουσική, το Βελεστίνο καλεί ντόπιους και επισκέπτες να γνωρίσουν, να δοκιμάσουν και να χορέψουν.
Στόχος της διοργάνωσης είναι η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, η σύνδεση της γεύσης με την πολιτιστική ταυτότητα και η ενίσχυση της ποιότητας ζωής στην περιοχή.
Την ίδια μέρα, λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, στη Νέα Αγχίαλο, ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος της περιοχής τιμά το σταφύλι μέσα από την εκδήλωση «Γιορτή Σταφυλιού - Τζιαφέτι», στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2025. Εδώ, η αμπελουργία δεν είναι απλώς καλλιέργεια, αλλά αποτελεί ιστορική παρακαταθήκη.
Οι πρώτοι κάτοικοι της Νέας Αγχιάλου έφεραν μαζί τους από την Ανατολική Ρωμυλία, μετά την καταστροφή του 1906, τις γνώσεις και την αγάπη για το αμπέλι, διαμορφώνοντας μια παράδοση που συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι σήμερα. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ενημερωτικές δράσεις για την αμπελοκαλλιέργεια, παρασκευή τοπικών εδεσμάτων και κρασιών, αλλά και μουσικό πρόγραμμα με τοπικούς καλλιτέχνες. Και όλα αυτά, με ελεύθερη είσοδο και ανοιχτή αγκαλιά για μικρούς και μεγάλους.
Δύο διαφορετικές γιορτές με κοινό στόχο: να φέρουν τον επισκέπτη κοντά στην αυθεντικότητα, στη γεύση, στην ιστορία και στη χαρά της ελληνικής επαρχίας. Για όσους αναζητούν εμπειρίες με γεύση και νόημα, η 30ή Αυγούστου στη Μαγνησία είναι ένα σταυροδρόμι πολιτιστικής και γαστρονομικής απόλαυσης που δεν πρέπει να προσπεραστεί.
