9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου – Η Σύρα του Μάρκου Βαμβακάρη
12 Aug 2025, 06:38 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Από τις 28 έως και τις 31 Αυγούστου η Σύρος προγραμματίζει να φιλοξενήσει το 9ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου «Η Σύρα του Μάρκου Βαμβακάρη», μία διοργάνωση που έχει πλέον καθιερωθεί ως κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός για το νησί και το είδος. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνεργασία του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης με την Κυκλαδική Εταιρεία Ανάπτυξης (ΚΕΤΑΝ) του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και από το 2017 τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
Η πρωτοβουλία ξεκίνησε ως ιδέα το 2015 και σε διάστημα οκτώ ετών έχει καταφέρει να προσφέρει στο κοινό αυθεντικές ρεμπέτικες βραδιές υψηλού επιπέδου. Το περσινό, 8ο Φεστιβάλ, σημείωσε μεγάλη επιτυχία, προσελκύοντας περισσότερους από 4.000 επισκέπτες και αφήνοντας προσδοκίες για ακόμη μεγαλύτερη δυναμική το 2025.
Κάθε διοργάνωση περιλαμβάνει ένα πλήρες και δομημένο πρόγραμμα εκδηλώσεων με σημείο αναφοράς το ρεμπέτικο, συχνά μέσα από τη σχέση του Μάρκου Βαμβακάρη με τη Σύρο. Συναυλίες κορυφαίων καλλιτεχνών και εκπροσώπων του είδους, ανάμεσά τους και μουσικοί από το εξωτερικό, πλαισιώνουν το πρόγραμμα, μαζί με εκθέσεις Ελλήνων οργανοποιών που διατηρούν και προβάλλουν τις παραδοσιακές τεχνικές κατασκευής λαϊκών οργάνων. Παράλληλα, πραγματοποιούνται εργαστήρια για τις τεχνικές παιξίματος, την ιστορία της λαϊκής μουσικής και τις θεατρικές παραστάσεις που εμπνέονται από το ρεμπέτικο.
Η διοργάνωση έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για το συγκεκριμένο μουσικό είδος στην Ελλάδα, ενισχύοντας την πολιτιστική ταυτότητα της Σύρου και συμβάλλοντας στην ανάδειξή της ως τουριστικού προορισμού. Η προσέλευση επισκεπτών από γειτονικά νησιά και το εξωτερικό ενισχύει την τοπική επιχειρηματικότητα, από τον τουρισμό και την εστίαση μέχρι την αγορά πολιτιστικών προϊόντων.
Το φετινό φεστιβάλ θα αναδείξει τη μουσική και θεματική πολυμορφία του ρεμπέτικου, φωτίζοντας τις επιρροές και τις ανταλλαγές που δέχτηκε με την πάροδο των δεκαετιών. Στη διαδρομή του, το είδος δανείστηκε και πρόσφερε στοιχεία από τη δημοτική και νησιώτικη μουσική, την κλασική, την ελαφρά, τη βαλκανική, το σουίνγκ και τη λατινοαμερικάνικη μουσική, ενώ οι δημιουργοί του ισορρόπησαν έντεχνα ανάμεσα στην πειραιώτικη σχολή και άλλες φόρμες.
Με κέντρο τον Μάρκο Βαμβακάρη και την πλούσια κληρονομιά του ρεμπέτικου, το 9ο Φεστιβάλ φιλοδοξεί να προσφέρει στο κοινό τέσσερις ημέρες γεμάτες ήχους, εικόνες και μνήμες που συνδέουν τη Σύρο με τη ζωντανή ιστορία της ελληνικής μουσικής.
