Tουριστική συνεργασία ανοίγονται ανάμεσα σε Σαντορίνη και Νότια Κορέα

Γέφυρα φιλίας και τουριστικής συνεργασίας ανοίγονται ανάμεσα σε Σαντορίνη και νότια Κορέα μετά την τριήμερη επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Δήμου Yeosu της Νότιας Κορέας στο ελληνικό νησί.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι Κορεάτες εκπρόσωποι γνώρισαν από κοντά την αυθεντική ομορφιά του νησιού, επισκεπτόμενοι τα Φηρά, την Οία, το Μεγαλοχώρι και τον αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου. Η εμπειρία συμπληρώθηκε με γευσιγνωσία τοπικών αγροτικών προϊόντων και κρασιών σε επιλεγμένο οινοποιείο, προσφέροντας μια γαστρονομική γνωριμία με την παράδοση της Σαντορίνης.

Η θερμή φιλοξενία και η άψογη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων του νησιού άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις στους επισκέπτες.

Στο επόμενο βήμα, Δήμος Θήρας και Δήμος Yeosu θα εκδώσουν κοινό δελτίο Τύπου, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της Σαντορίνης στη δυναμική τουριστική αγορά της Νότιας Κορέας.