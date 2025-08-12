Στο «φουλ» οι μηχανές του τουρισμού σε Βόλο και Πήλιο – Πληρότητες έως 95%
12 Aug 2025, 07:33 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Με πληρότητες που αγγίζουν το 90%-95% από τις αρχές Αυγούστου, ο ξενοδοχειακός κλάδος σε Βόλο και Πήλιο ελπίζει αυτό να μεταφραστεί και σε θετικό οικονομικό αποτέλεσμα φέτος.
Μιλώντας στον «Ταχυδρόμο Μαγνησίας», ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, Γιώργος Ζαφείρης, τόνισε ότι οι υψηλές πληρότητες συνοδεύονται από μεγάλη κινητικότητα κρατήσεων, ακόμη και της τελευταίας στιγμής. Το Πήλιο, χάρη στις απαράμιλλες φυσικές του ομορφιές, προσελκύει φέτος ταξιδιώτες από όλη την Ελλάδα αλλά και από αγορές του εξωτερικού, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Τσεχία.
Ο κ. Ζαφείρης εξέφρασε την ελπίδα η θετική εικόνα να συνεχιστεί και τον Σεπτέμβριο, ώστε να μειωθούν οι απώλειες από την υποτονική κίνηση της περιόδου Μάιου-Ιουνίου. «Με δύο καλούς μήνες μπορείς να σώσεις την παρτίδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η επιμήκυνση της σεζόν αποτελεί βασικό ζητούμενο.
Παρά τις καλές επιδόσεις Ιουλίου και Αυγούστου, οι ξενοδόχοι παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς η συνολική διάρκεια της τουριστικής περιόδου και η διασπορά της κίνησης μέσα στο χρόνο εξακολουθούν να είναι ζητήματα-κλειδιά για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
Ο Σεπτέμβριος, όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Ένωσης, θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό αν η φετινή χρονιά θα κλείσει θετικά ή αν οι απώλειες της χαμηλής εκκίνησης θα αφήσουν το αποτύπωμά τους στα οικονομικά αποτελέσματα του κλάδου.
