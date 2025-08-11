Θεματικά ιστορικά και περιβαλλοντικά πάρκα στον Κερίτη προτείνει ο Δήμαρχος Πλατανιά

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη δημιουργία μικρών θεματικών Ιστορικών και Περιβαλλοντικών Πάρκων στις όχθες του ποταμού Κερίτη, στο πλαίσιο της αναστήλωσης της ιστορικής λίθινης γέφυρας στον Αλικιανό, κατέθεσε ο δήμαρχος Πλατανιά, Ιωάννης Μαλανδράκης.

Με επιστολή του προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Δημήτριο Αναγνώπουλο, ο κ. Μαλανδράκης εισηγείται τη διαμόρφωση των χώρων ανατολικά και δυτικά της γέφυρας, με σκοπό την ανάδειξη τόσο της ιστορικής μνήμης όσο και του φυσικού κάλλους της περιοχής.

Η πέτρινη γέφυρα, χτισμένη γύρω στο 1908 επί πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου, αποτελεί μοναδικό δείγμα αρχιτεκτονικής και τεχνικής δεξιοτεχνίας. Ωστόσο, η ιστορία της είναι και βαριά φορτισμένη, καθώς κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, κάτω από αυτήν, οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής εκτέλεσαν 118 κατοίκους, γεγονός που την καθιστά τόπο μαρτυρίου.

Η πρόταση περιλαμβάνει:

Ενημερωτικές πινακίδες για την ιστορία και την κατασκευή της γέφυρας.

Ανάδειξη των γεγονότων της Κατοχής και των εκτελέσεων.

Δημιουργία χώρων ήπιας αναψυχής και ιστορικής αναδίφησης, απόλυτα εναρμονισμένων με το φυσικό τοπίο.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Πλατανιά, «οι παρεμβάσεις θα γίνουν με πλήρη σεβασμό στα υπεραιωνόβια δέντρα και τη φυσική ομορφιά της περιοχής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ταυτότητα του τόπου και αποτελώντας σημείο ιστορικής και πολιτιστικής αναφοράς για τις επόμενες γενιές και τους επισκέπτες».