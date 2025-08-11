Η Marketing Greece και ο Δήμος Καστοριάς συστήνουν τον προορισμό στο διεθνές ταξιδιωτικό κοινό

Ένας ακόμα προορισμός, η Καστοριά, υιοθετεί την πρωτοβουλία “Travel Reimagined | Tomorrow’s Content Today” και μέσα από την παραγωγή πρωτότυπου περιεχομένου ο Δήμος Καστοριάς και η Marketing Greece ενώνουν δυνάμεις.

Έξι (6) short-form videos επιδιώκουν να αποκαλύψουν στο διεθνές ταξιδιωτικό κοινό τη γοητευτική ταυτότητα του προορισμού και να αναδείξουν το πλήθος των ξεχωριστών αυθεντικών εμπειριών που μπορεί ο επισκέπτης να βιώσει στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή της.

Σήμα κατατεθέν της Καστοριάς η λίμνη Ορεστιάδα και οι αυθεντικές εμπειρίες που μπορεί να ζήσει ο επισκέπτης με αυτή επίκεντρο. Το ταξίδι λοιπόν ξεκινάει με μια βαρκάδα στη λίμνη Ορεστιάδα που αγκαλιάζει την πόλη, συνεχίζει με τη βόλτα με ποδήλατο στον γύρο της λίμνης, την γυρολιμνιά όπως λένε και οι κάτοικοι της Καστοριάς και ακολουθεί περίπατος στις αρχοντικές συνοικίες στο Ντολτσό και το Απόζαρι, εκεί που ο χρόνος αφηγείται ιστορίες. Ο Νεολιθικός Οικισμός στο Δισπηλιό μας μεταφέρει στην αρχαία ιστορία τoυ προορισμού, οι καταρράκτες της Αγίας Άννας μας φανερώνουν τη συναρπαστική τους φύση και τα τοπικά προϊόντα προσθέτουν την τελική πινελιά!

Ο Νίκος Διαμαντόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Marketing Greece, δήλωσε σχετικά: «Η νέα αυτή συνεργασία με τον Δήμο Καστοριάς, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Travel Reimagined | Tomorrow’s Content Today”, προέκυψε από το κοινό μας όραμα να μοιραστούμε τη γοητεία του προορισμού με το διεθνές ταξιδιωτικό κοινό. Ένας αυθεντικός προορισμός που έχει τη δυνατότητα να κατακτήσει τον ταξιδιώτη και να του προσφέρει βιωματικές εμπειρίες ζωής.»

Ο Ιωάννης Κορεντσίδης, Δήμαρχος Καστοριάς, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τη Marketing Greece αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την εξωστρέφεια του τόπου μας. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε με σύγχρονο και δημιουργικό τρόπο την αυθεντικότητα, τη φυσική ομορφιά, την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Η Καστοριά δεν είναι απλώς ένας ταξιδιωτικός προορισμός – είναι μια εμπειρία ζωής που αξίζει να τη ζήσει κάθε επισκέπτης. Στόχος μας είναι να επενδύουμε διαρκώς σε δράσεις που ενισχύουν την τουριστική μας ταυτότητα.»

Λίγα λόγια για το Travel Reimagined | Tomorrow’s Content Today:

Η Marketing Greece μέσα από την πρωτοβουλία “Travel Reimagined | Tomorrow’s Content Today” και με όχημα τη δημιουργικότητα Ελλήνων Content Creators αποτυπώνει το όραμά της για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να αναδείξει τη σημασία της προστασίας των ελληνικών προορισμών και να παρακινήσει τους ταξιδιώτες να διατηρήσουν χαμηλό αποτύπωμα σε αυτούς. Tο κύριο μήνυμα της πρωτοβουλίας εστιάζει στην προτροπή προς τους ταξιδιώτες να ανακαλύψουν με σεβασμό την Ελλάδα και να την απολαύσουν με υπεύθυνο τρόπο.