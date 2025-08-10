Ανοίγει τα μεσάνυχτα ο λόφος του Λυκαβηττού
10 Aug 2025, 20:27 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι ο λόφος του Λυκαβηττού θα είναι ξανά προσβάσιμος για το κοινό από σήμερα, 10 Αυγούστου, στις 00:00 (μεσάνυχτα προς 11 Αυγούστου), έπειτα από τη δημοσιοποίηση των αυριανών καιρικών προβλέψεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
