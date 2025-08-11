Χανιά: Το Info Kiosk που έγινε “σταθμός” για τους ξένους επισκέπτες
11 Aug 2025, 07:43 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Στην καρδιά της πόλης, σε κεντρική πλατεία των Χανίων, και συγκεκριμένα στην 1866, λειτουργεί το τουριστικό Info Kiosk του Δήμου, μια σύγχρονη «πύλη πληροφόρησης» που εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες επισκέπτες.
Το προσωπικό, δύο στελέχη του δήμου, κάθε μέρας υποδέχεται με χαμόγελο και διάθεση φιλοξενίας ταξιδιώτες από κάθε γωνιά του κόσμου, απαντώντας σε κάθε ερώτηση – από δρομολόγια ΚΤΕΛ και επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, μέχρι κρυφές παραλίες και πολιτιστικά δρώμενα.
Μιλώντας στο Tornos News σημείωσαν ότι για τους ξένους επισκέπτες, το Info Kiosk αποτελεί πραγματικό «οδηγό» που κάνει την περιήγησή τους στην πόλη πιο εύκολη και πιο πλούσια σε εμπειρίες. Όπως τονίζουν οι άνθρωποι που το στελεχώνουν, η ύπαρξή του είναι ζωτικής σημασίας για την τουριστική εικόνα των Χανίων και της Κρήτης συνολικά.
Με φιλική διάθεση και ακριβείς πληροφορίες, το Info Kiosk δεν είναι απλώς ένα σημείο εξυπηρέτησης∙ είναι ένας ζωντανός πρεσβευτής του πολιτισμού, της ιστορίας και της φιλοξενίας του τόπου.
διαβάστε ακόμα
- Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Προβολή της Ρόδου και Κω στη βρετανική αγορά μέσω της Jet2holidays 09/08 | 07:21
- Στη Δωδώνη το «Θερινό Μαντείο» επιστρέφει για 9η χρονιά – Θεσμοθετείται το «Μικρό Μαντείο» για παιδιά 11/08 | 06:25
- Ανοίγει τα μεσάνυχτα ο λόφος του Λυκαβηττού 10/08 | 20:27
- Σητεία: Γαστρονομικό Διήμερο με «Χρυσοχέρες» και μινωικές γεύσεις στα "Κορνάρεια 2025" 10/08 | 10:43
- 45η Γιορτή Ούζου στη Μυτιλήνη 11/08 | 06:21
- Ελαιοτουρισμός στην Πελοπόννησο | Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου στους Γαργαλιάνους 10/08 | 14:28
- Αντίδραση του Δήμου Ιθάκης στην απαγόρευση προσέγγισης στη νήσο Άτοκος 09/08 | 13:58
- Telegraph: Η Πάρος στα 25 καλύτερα νησιά του κόσμου για διακοπές 09/08 | 07:20
- Times | Τα 17 καλύτερα Ελληνικά νησιά για οικογένειες 10/08 | 06:56
- Γιορτές Παλιάς Πόλης Ξάνθης: Πολιτισμός και Παράδοση σε μια μαγευτική γιορτή 10/08 | 07:06
δημοφιλέστερα
- 1 Ο τουρισμός της Κρήτης μπροστά σε νέο τοπίο | Το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας και οι τιμές 06.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 2 Γιορτές Παλιάς Πόλης Ξάνθης: Πολιτισμός και Παράδοση σε μια μαγευτική γιορτή 10.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Ανοίγει τα μεσάνυχτα ο λόφος του Λυκαβηττού 10.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Χίος: Ανακαλύπτοντας τα μυστικά του νησιού της μαστίχας 09.08.2025 | ΤΑΞΙΔΙ
- 5 Ξενοδοχείο ακύρωσε τις κρατήσεις του Αυγούστου λόγω ανεπάρκειας νερού (!) 11.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 Ελαιοτουρισμός στην Πελοπόννησο | Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου στους Γαργαλιάνους 10.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Τα σχέδια της DERTOUR στην Ελλάδα | Αποκαλυπτική συνέντευξη στο Tornos News του Leif Vase Larsen- Τι λέει για τα ξενοδοχεία και την ...κυβέρνηση 08.08.2025 | TOUR OPERATORS
- 8 45η Γιορτή Ούζου στη Μυτιλήνη 11.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Στη Δωδώνη το «Θερινό Μαντείο» επιστρέφει για 9η χρονιά – Θεσμοθετείται το «Μικρό Μαντείο» για παιδιά 11.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 5 Ελληνικές παραλίες στις 100 χειρότερες στον κόσμο, σύμφωνα με τους ταξιδιώτες - Δείτε γιατί 08.08.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ