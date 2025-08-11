Χανιά: Το Info Kiosk που έγινε “σταθμός” για τους ξένους επισκέπτες

Στην καρδιά της πόλης, σε κεντρική πλατεία των Χανίων, και συγκεκριμένα στην 1866, λειτουργεί το τουριστικό Info Kiosk του Δήμου, μια σύγχρονη «πύλη πληροφόρησης» που εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες επισκέπτες.

Το προσωπικό, δύο στελέχη του δήμου, κάθε μέρας υποδέχεται με χαμόγελο και διάθεση φιλοξενίας ταξιδιώτες από κάθε γωνιά του κόσμου, απαντώντας σε κάθε ερώτηση – από δρομολόγια ΚΤΕΛ και επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, μέχρι κρυφές παραλίες και πολιτιστικά δρώμενα.

Μιλώντας στο Tornos News σημείωσαν ότι για τους ξένους επισκέπτες, το Info Kiosk αποτελεί πραγματικό «οδηγό» που κάνει την περιήγησή τους στην πόλη πιο εύκολη και πιο πλούσια σε εμπειρίες. Όπως τονίζουν οι άνθρωποι που το στελεχώνουν, η ύπαρξή του είναι ζωτικής σημασίας για την τουριστική εικόνα των Χανίων και της Κρήτης συνολικά.

Με φιλική διάθεση και ακριβείς πληροφορίες, το Info Kiosk δεν είναι απλώς ένα σημείο εξυπηρέτησης∙ είναι ένας ζωντανός πρεσβευτής του πολιτισμού, της ιστορίας και της φιλοξενίας του τόπου.