Στη Δωδώνη το «Θερινό Μαντείο» επιστρέφει για 9η χρονιά – Θεσμοθετείται το «Μικρό Μαντείο» για παιδιά

Στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης και σε επιλεγμένα σημεία της πόλης των Ιωαννίνων επιστρέφει από τις 27 Αυγούστου έως τις 7 Σεπτεμβρίου το Θερινό Μαντείο, το εργαστήριο καλλιτεχνικής έρευνας για το Αρχαίο Δράμα που διοργανώνει η ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων.

Φέτος, το Εργαστήριο πραγματοποιείται για ένατη χρονιά, εγκαινιάζοντας παράλληλα μια νέα εκπαιδευτική δράση: το Μικρό Μαντείο, ένα θεατρικό εργαστήρι με αντίστοιχη θεματολογία, προσαρμοσμένο για παιδιά ηλικίας 8 έως 14 ετών, που θα διεξαχθεί από τις 29 έως τις 31 Αυγούστου.

Η φετινή θεματική του Θερινού Μαντείου τιτλοφορείται «Ο λόγος στα Πουλιά», αντλώντας έμπνευση από τις Όρνιθες του Αριστοφάνη. Οι συμμετέχοντες καλούνται να διερευνήσουν τη σκηνική και παραγλωσσική γλώσσα της κωμωδίας, προσεγγίζοντας δημιουργικά τα κελαηδήματα, τις φωνές και τα νοήματα των πουλιών. Όπως σημειώνεται στο σκεπτικό της διοργάνωσης, το Μαντείο της Δωδώνης, σύμφωνα με την παράδοση, ιδρύθηκε από πουλιά, τις Πελειάδες, και οι μάντεις ερμήνευαν τα σημάδια μέσα από το πέταγμα και το τραγούδι τους. Αυτή τη «γλώσσα των πουλιών» επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει η φετινή δράση.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια, την επιστημονική εποπτεία και τη διοργάνωση υπογράφει η Ρηνιώ Κυριαζή, Καλλιτεχνική Διευθύντρια της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα υποκριτικής, θεωρίας, φωνής, κίνησης, μετάφρασης, περιπατητικών δράσεων και διαλέξεων, με διακεκριμένους καλλιτέχνες και πανεπιστημιακούς ως εισηγητές.

Το Εργαστήριο απευθύνεται σε σπουδαστές δραματικών σχολών και φοιτητές σχετικών πανεπιστημιακών τμημάτων, με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων τα 20 άτομα, των οποίων η επιλογή θα γίνει βάσει βιογραφικών.

Το Μικρό Μαντείο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8-14 ετών και φιλοδοξεί να μυήσει τους μικρούς συμμετέχοντες στη θεατρική έκφραση, μέσω της ίδιας θεματικής προσέγγισης. Ο αριθμός συμμετεχόντων ορίζεται στα 20 παιδιά και η επιλογή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας. Η ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. καλύπτει τη μετακίνηση από τα Ιωάννινα προς τη Δωδώνη και πίσω, κατά τις ώρες διεξαγωγής των εργαστηρίων, χωρίς ωστόσο να παρέχεται φύλαξη των παιδιών εκτός αυτών των ωρών.

Οι δραστηριότητες του Θερινού και του Μικρού Μαντείου θα φιλοξενηθούν στον Αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης, στον αύλειο χώρο του Αρχοντικού Πυρσινέλλα, στη Σχολή Χορού της Αριστέας Λίτου και σε επιλεγμένους δημόσιους χώρους στην πόλη των Ιωαννίνων. Οι διαλέξεις είναι ανοιχτές στο κοινό, ενώ στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.











