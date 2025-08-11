45η Γιορτή Ούζου στη Μυτιλήνη

Στις 22 και 23 Αυγούστου, η Επάνω Σκάλα Μυτιλήνης προγραμματίζει να φιλοξενήσει την 45η Γιορτή Ούζου, έναν θεσμό που ξεκίνησε το 1981 και έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά και γαστρονομικά γεγονότα του νησιού. Η διοργάνωση τελεί υπό την ευθύνη του Εξωραϊστικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μυτιλήνης, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και συνδυάζει εκδηλώσεις καλλιτεχνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, με επίκεντρο το διάσημο ούζο Μυτιλήνης και τη λεσβιακή γαστρονομία.

Το ούζο Μυτιλήνης, αναγνωρισμένο ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, αποτελεί όχι μόνο τοπικό σύμβολο αλλά και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής και της πολιτιστικής ταυτότητας των κατοίκων. Η Γιορτή επιδιώκει να διαφυλάξει και να αναδείξει αυτή τη γαστρονομική κληρονομιά, που συγκαταλέγεται στα στοιχεία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Λέσβου. Μέσα από μια σειρά δράσεων, επιχειρεί να συνδέσει την παράδοση με τις σύγχρονες μορφές πολιτιστικής έκφρασης, δημιουργώντας ένα μωσαϊκό εμπειριών που συνδυάζουν γεύσεις, ήχους, αρώματα και εικόνες του τόπου.

Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του νησιού. Η μουσική, οι τοπικές γεύσεις και οι παραδοσιακοί χοροί θα αποτελέσουν τον πυρήνα του προγράμματος, αναδεικνύοντας τον πλούτο των εθίμων και την αυθεντικότητα της λεσβιακής φιλοξενίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους παραδοσιακούς χορούς, οι οποίοι αποτελούν ζωντανή μαρτυρία της ιστορίας του τόπου και μέσο μεταβίβασης των πολιτιστικών αξιών από γενιά σε γενιά.

Η Γιορτή Ούζου δεν έχει μόνο πολιτιστική διάσταση, αλλά και οικονομική. Κάθε χρόνο προσελκύει επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενισχύοντας την τουριστική κίνηση της πόλης και των γύρω περιοχών. Το γεγονός αυτό δημιουργεί οφέλη για τις τοπικές επιχειρήσεις, από τις ταβέρνες και τα ξενοδοχεία έως τους παραγωγούς ούζου και άλλους επαγγελματίες της γαστρονομίας και του πολιτισμού. Παράλληλα, η προβολή του ούζου ως ποιοτικού και αυθεντικού προϊόντος ΠΟΠ συμβάλλει στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητάς του, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, με θετικές προοπτικές για τις εξαγωγές.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, αναδεικνύονται και οι τοπικές ποτοποιίες που, με σεβασμό στην παράδοση, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν αυθεντικές τεχνικές απόσταξης και να διατηρούν την ιστορική ταυτότητα του προϊόντος. Η παρουσία τους στη Γιορτή λειτουργεί ως ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, προσφέροντας στους επισκέπτες μια εμπειρία που ξεπερνά την απλή γευστική δοκιμή και μετατρέπεται σε ταξίδι στην ιστορία και τον πολιτισμό της Λέσβου.

Η 45η Γιορτή Ούζου αναμένεται να αποτελέσει και φέτος σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την παράδοση, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό, ενισχύοντας περαιτέρω το πολιτιστικό brand της Μυτιλήνης ως προορισμού αυθεντικών εμπειριών.













