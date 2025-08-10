Ελαιοτουρισμός στην Πελοπόννησο | Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου στους Γαργαλιάνους

Με μεγάλη συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, το διήμερο 7 και 8 Αυγούστου, το 8ο Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου «Οι Δρόμοι της Ελιάς», που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Γαργαλιάνων. Η φετινή διοργάνωση αποτέλεσε σημείο συνάντησης πολιτισμού, γαστρονομίας και παράδοσης, προβάλλοντας τη σημασία της ελιάς για την τοπική ταυτότητα και οικονομία.

Το απόγευμα της Πέμπτης 7 Αυγούστου, στον αύλειο χώρο της Μπρισκείου Βιβλιοθήκης, πραγματοποιήθηκε καλλιτεχνικό εργαστήρι για παιδιά με θέμα την ελιά. Ακολούθησε η κεντρική ομιλία του Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Προέδρου του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου, κ. Κωνσταντίνου Μαρινάκου, με θέμα «Εξερευνώντας τον ελαιοτουρισμό στην Πελοπόννησο».

Στην εισήγησή του, ο κ. Μαρινάκος τόνισε ότι «υφίσταται μια διαδραστική σχέση μεταξύ της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της ελιάς και της τουριστικής της ανάπτυξης», επισημαίνοντας ότι η τουριστική αξιοποίηση του προϊόντος μπορεί να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για επενδύσεις σε περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς. Υπογράμμισε δε την ανάγκη για:

στενή συνεργασία ιδιωτικών εταιρειών,

αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ δημόσιων φορέων,

δημιουργία συνεργατικών σχημάτων (clusters) που να ενώνουν ελαιοκαλλιεργητές, ελαιουργεία, tour operators, τουριστικές επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και πολιτιστικούς οργανισμούς.

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την δραστήρια Πρόεδρο του Μορφωτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων, κα Ελένη Τσαγκάρη, και όλα τα μέλη του Συλλόγου για την πρόσκληση να συμμετάσχω ως κεντρικός ομιλητής. Τους συγχαίρω για τις δυναμικές τους δράσεις που στοχεύουν στην πολιτιστική αναβάθμιση και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η πρώτη ημέρα ολοκληρώθηκε με πλούσια λαδομαγειρέματα, προσφορά των μελών του Συλλόγου, που εντυπωσίασαν το κοινό με την ποικιλία και τη γεύση τους.

Το φεστιβάλ συνεχίστηκε την Παρασκευή 8 Αυγούστου, με μουσική και χορό, αναβιώνοντας τοπικά έθιμα και προσφέροντας ένα αυθεντικό πολιτιστικό θέαμα στους επισκέπτες.

Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Μεσσηνίας κ. Στάθης Αναστασόπουλος, ο πρώην Δήμαρχος Τριφυλίας κ. Τάκης Κατσίβελας, ο σύμβουλος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας κ. Γιάννης Αδρακτάς, καθώς και εκπρόσωποι φορέων και τοπικών κοινοτήτων.

Το 8ο Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου επιβεβαίωσε για ακόμη μια χρονιά τον ρόλο του ως θεσμός ανάδειξης της ελιάς και του ελαιολάδου όχι μόνο ως αγροτικού προϊόντος, αλλά και ως πολιτιστικού και τουριστικού πόρου με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης για την Πελοπόννησο.