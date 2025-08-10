Σητεία: Γαστρονομικό Διήμερο με «Χρυσοχέρες» και μινωικές γεύσεις στα "Κορνάρεια 2025"

Παρουσία διακεκριμένων σεφ, αναβίωση παραδοσιακών συνταγών και βιωματικό συμπόσιο για την Κρητική – Μινωική Διατροφή

Ο Δήμος Σητείας, δίνοντας έμφαση στην ανάδειξη της τοπικής γαστρονομικής κληρονομιάς, εντάσσει στο πρόγραμμα των φετινών Καλοκαιρινών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Κορνάρεια 2025» ένα ξεχωριστό Γαστρονομικό Διήμερο, στις 13 και 14 Αυγούστου. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να προσφέρει μια πολυδιάστατη εμπειρία, αναδεικνύοντας τις γεύσεις, τις παραδόσεις και την ιστορία της ευρύτερης περιοχής.

13 Αυγούστου – Φεστιβάλ Σητειακής Κουζίνας με τις “Χρυσοχέρες”

Η αυλαία ανοίγει την Τετάρτη 13 Αυγούστου, στις 19:00, στην Κεντρική Πλατεία Σητείας, με το Φεστιβάλ Σητειακής Κουζίνας. Πρωταγωνίστριες είναι οι περίφημες «Χρυσοχέρες» – οι μαμάδες, γιαγιάδες και θείες της Σητείας, που με μεράκι και αυθεντικότητα διασώζουν και μεταδίδουν τις παραδοσιακές συνταγές του τόπου, πολλές από τις οποίες έχουν ρίζες βαθιά στον χρόνο.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει η διακεκριμένη σεφ Ντίνα Νικολάου, γνωστή για την προώθηση της ελληνικής κουζίνας στο εξωτερικό, καθώς και η πρόεδρος του Συλλόγου Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας Λένα Ηγουμενάκη.

14 Αυγούστου – Αναβίωση Μινωικών Μαγειρεμάτων

Την Πέμπτη 14 Αυγούστου, στις 19:00, το Οικομουσείο του Δήμου Σητείας (πρώην ΚΕΓΕ) μετατρέπεται σε σκηνικό μιας μοναδικής αναδρομής στη Μινωική Γαστρονομία. Η κ. Χρύσα Σοφιανού θα παρουσιάσει την αναβίωση μινωικών μαγειρεμάτων, χρησιμοποιώντας αυθεντικά μινωικά αγγεία και πρώτες ύλες της εποχής.

Η εμπειρία θα ολοκληρωθεί με ένα βιωματικό Συμπόσιο, συνοδευόμενο από επιστημονική ανάλυση της Κρητικής – Μινωικής Διατροφής, με την υποστήριξη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ).

Η δράση εντάσσεται στις πολιτιστικές πρωτοβουλίες του Δήμου Σητείας, που συνδυάζουν την παράδοση με την επιστημονική γνώση, προσφέροντας τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες μια μοναδική γευστική και πολιτιστική εμπειρία.