Αντίδραση του Δήμου Ιθάκης στην απαγόρευση προσέγγισης στη νήσο Άτοκος
09 Aug 2025, 13:58 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Την έντονη αντίδραση του δήμου Ιθάκης προκαλεί η πρόσφατη απόφαση απαγόρευσης προσέγγισης και αποβίβασης στη νήσο Άτοκος, ένα από τα πιο εμβληματικά φυσικά τοπία του Ιονίου.
Σε επιστολή που απέστειλε ο δήμαρχος Ιθάκης, Διονύσιος Στανίτσας, προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – με κοινοποίηση στο Λιμεναρχείο Ιθάκης – εκφράζεται η ανησυχία όχι μόνο της δημοτικής αρχής, αλλά και των κατοίκων, των επαγγελματιών του τουρισμού, των επισκεπτών και των αλιέων.
«Η Άτοκος, παρότι ιδιωτική, αποτελεί για δεκαετίες αναπόσπαστο κομμάτι της ναυτικής, τουριστικής και φυσιολατρικής ταυτότητας της Ιθάκης και του Ιονίου» σημειώνει ο κ. Στανίτσας, επισημαίνοντας πως η ξαφνική απαγόρευση επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην τουριστική δραστηριότητα και στην εικόνα της περιοχής.
Ο δήμος ζητά την άμεση επανεξέταση της απόφασης, μέσα από συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να βρεθεί λύση που θα σέβεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς της νήσου, αλλά θα εξασφαλίζει ταυτόχρονα την ελεγχόμενη και βιώσιμη πρόσβαση για το κοινό.
Όπως τονίζεται, «η ελεύθερη και βιώσιμη προσβασιμότητα σε φυσικά τοπία υψηλής αισθητικής αξίας αποτελεί θεμέλιο λίθο της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής και πρέπει να αντιμετωπίζεται με υπευθυνότητα και σεβασμό προς το δημόσιο συμφέρον».
