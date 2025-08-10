Λήμνος & Άη Στράτης: Τα θαλάσσια σπήλαια αποκτούν «ασπίδα» προστασίας

Στα καταγάλανα νερά της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου κρύβονται δεκάδες θαλάσσια σπήλαια – πολύτιμοι φυσικοί θησαυροί που αποτελούν καταφύγιο για τη σπάνια βιοποικιλότητα του Αιγαίου και κρίσιμα ενδιαιτήματα για τη Μεσογειακή φώκια (Monachus monachus).

Η Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βορείου Αιγαίου του ΟΦΥΠΕΚΑ ολοκλήρωσε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα τεκμηρίωσης και προστασίας αυτών των ευαίσθητων οικοσυστημάτων, που ανήκουν στον οικότοπο προτεραιότητας 8330 του δικτύου NATURA 2000.

Οι δράσεις περιλάμβαναν:

Καταγραφή στοιχείων από περισσότερα από 30 θαλάσσια σπήλαια

Οπτικές παρατηρήσεις για την αξιολόγηση της θαλάσσιας ζωής και της κατάστασης διατήρησης

Τεκμηρίωση απειλών, όπως ρύπανση και ξενικά είδη

Ανάδειξη των οικολογικών πιέσεων που δέχονται τα σπήλαια

Η προσπάθεια αυτή δεν θα είχε την ίδια επιτυχία χωρίς τη συμβολή των εθελοντών επιστημόνων–δυτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης στον Άη Στράτη, που στήριξαν τις επιτόπιες αποστολές. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το ΕΛΚΕΘΕ, ενώ οι δράσεις προστασίας επεκτείνονται σύντομα στο Κεντρικό Αιγαίο, την Εύβοια και τη Σκύρο.

Με τη συνδυασμένη δύναμη επιστήμης και τοπικής κοινωνίας, τα θαλάσσια σπήλαια του Βορείου Αιγαίου αποκτούν πλέον την προσοχή και την προστασία που τους αξίζει.