Times | Τα 17 καλύτερα Ελληνικά νησιά για οικογένειες

Τα 17 ιδανικά Ελληνικά νησιά για οικογενειακό τουρισμό προτείνουν οι Βρετανικοί Times αναφέροντας στην αρχή του αφιερώματος πως «όπως οι αρχαίες κολώνες που στηρίζουν τον Παρθενώνα για αιώνες, έτσι και οι οικογενειακές σχέσεις αποτελούν το ισχυρό θεμέλιο ζωής στην Ελλάδα. “Η οικογένεια δεν είναι απλά κάτι σημαντικό — είναι τα πάντα”, λέει μια τοπική παροιμία. Με βεβαιότητα, η επιλογή ξενοδοχείων και θέρετρων φιλικών προς τα παιδιά, η εξαιρετική μεσογειακή κουζίνα, η χρυσή άμμος και η εγγυημένη ηλιοφάνεια είναι οι προϋποθέσεις που συμπληρώνουν τη “συνταγή” για επιτυχημένες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα.

Ο κατάλογος του διεθνούς μέσου περιλαμβάνει τη Λευκάδα με το εύρος επιλογών της, τη Σαντορίνη με τις μοναδικές θαλάσσιες εκδρομές, την Ζάκυνθο με τα κρυστάλλινα νερά, την Κεφαλονιά με τις παραδεισένιες ακτές, τη Νάξο των συναρπαστικών δραστηριοτήτων στη φύση και τις παραλίες, τη Σκόπελο με την νόστιμη τοπική κουζίνα, την Κέρκυρα για εξερευνήσεις, το Μεγανήσι για γαλήνιες διακοπές, τη γραφική Χάλκη και την κινηματογραφική Αμοργό.

Τη λίστα συμπληρώνουν η Σίφνος με τις παραδόσεις, τα γραφικά χωριά και τα εκκλησάκια, οι ονειρικοί Παξοί, η νεοκλασική Σύμη, η Κρήτη με τις αναρίθμητες ποιοτικές επιλογές για οικογένειες, η εξωτική Μήλος, η Πάρος με τις εναλλακτικές δραστηριότητες της και η διαχρονική Ρόδος. Εκπρόσωποι προορισμών του καταλόγου αναφέρονται στα χαρακτηριστικά που καθιστούν τα νησιά τους ξεχωριστά. Όπως είχε δηλώσει πρόσφατα ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Βαγγέλης Κατσαράς, «οι επισκέπτες μας ικανοποιούνται από την σχέση τιμής-ποιότητας και εντυπωσιάζονται από το εύρος επιλογών για παραθερισμό σε δεκάδες εξωτικές παραλίες, περιήγηση σε πανέμορφα γραφικά χωριά, απόλαυση της Ναξιώτικης κουζίνας, μύηση στον πολιτισμό και τις αιωνόβιες παραδόσεις, εξερεύνηση σε πλήθος αρχαίων μνημείων και μεσαιωνικών ή βυζαντινών πύργων και άθληση στη φύση και τα γαλαζοπράσινα νερά μας μέσα από activities όπως πεζοπορία, ποδηλασία, windsurfing, καταδύσεις, κ.α.».

Στο προηγούμενο διάστημα, η Σίφνος είχε αναδειχθεί ως ο καταλληλότερος οικογενειακός προορισμός σύμφωνα με το Travel & Leisure, με τον αντιδήμαρχο Τουρισμού του δήμου, Γιάννη Ραφελέτο, να εξηγεί πως «στόχος μας είναι ο ταξιδιώτης να γνωρίσει τη Σίφνο μέσα από τη ματιά του ντόπιου και να ζήσει τον τόπο μας όχι μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αλλά και κατά την περίοδο πριν και μετά την υψηλή σεζόν, όπου ο προορισμός προσφέρει μοναδικές και αυθεντικές εμπειρίες».

Ένας άλλος προορισμός του καταλόγου που αποσπά σημαντικές διεθνείς διακρίσεις είναι και η Σκόπελος που πριν από λίγες μέρες βρέθηκε στο επίκεντρο ενδιαφέροντος της Γαλλικής Vogue. ο Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος τουρισμού δήμου Σκοπέλου Γιώργος Παπαδαυίδ είχε αναφέρει πως «η Σκόπελος καλεί τον ταξιδιώτη να πρωταγωνιστήσει στις δικές του διακοπές ώστε να ζήσει ιδανικές ρομαντικές στιγμές, μοναδικές οικογενειακές διακοπές, activities στην υπέροχη φύση, γαστρονομικές απολαύσεις, διασκέδαση σε ταβερνάκια και κέντρα με ζωντανή μουσική, παραδόσεις, χαλάρωση και εξορμήσεις σε χωριά, παραλίες και ορμίσκους. Ό,τι και αν επιλέξουν οι επισκέπτες μας, κοινή αφετηρία του ταξιδιού τους θα είναι η ποιότητα, η εγκάρδια φιλοξενία και το μεράκι των ντόπιων».