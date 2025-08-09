Ο Δήμος Λέρου τιμά τον κ. Κωνσταντίνο Πάχο με αφορμή την παρουσίαση των Φρυκτωριών

Ο Δήμος Λέρου αναγνωρίζοντας την πολυετή και σημαντική προσφορά του κ. Κωνσταντίνου Πάχου, επίτιμου Δημότη Λέρου και διευθυντή της εφημερίδας «Λεριακά Νέα» επί 48 χρόνια, τον προσκαλεί να παραστεί στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται προς τιμήν της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.

Πρόσφατα, στην ιστορική τοποθεσία του Μπρούτζι, είχε προγραμματιστεί για πρώτη φορά στη Λέρο το αρχαίο σύστημα επικοινωνίας των Φρυκτωριών, σε συνεργασία του Δήμου με τη Θεατρική Ομάδα Λέρου. Πρόκειται για μια προσπάθεια ανάδειξης και διατήρησης της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής μέσα από ζωντανές αναπαραστάσεις και εκπαιδευτικές δράσεις.

Επιπλέον, στις 10 Αυγούστου, ο κ. Πάχος θα τιμηθεί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λέρου για το έργο και την αφοσίωσή του στο νησί και τους κατοίκους του, σε μια εκδήλωση που αναδεικνύει το σεβασμό της τοπικής κοινωνίας προς τους ανθρώπους που έχουν προσφέρει σημαντικά στην κοινότητα.

Τι είναι οι Φρυκτωρίες

Οι Φρυκτωρίες ήταν ένα αρχαίο ελληνικό σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιούσε φωτιές ή φλόγες ως μέσα μετάδοσης μηνυμάτων σε μεγάλες αποστάσεις. Λειτουργούσαν σαν ένας πρωτόγονος τύπος οπτικής τηλεπικοινωνίας, όπου φωτιές άναβαν σε συγκεκριμένα σημεία, συνήθως σε λόφους ή πύργους, ώστε να μεταφέρουν σήματα γρήγορα κατά μήκος ενός δικτύου από παρατηρητήρια.

Αυτός ο μηχανισμός χρησιμοποιήθηκε κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως η προειδοποίηση για επιδρομές ή επιθέσεις, αλλά και για την άμεση μετάδοση σημαντικών πληροφοριών μεταξύ πόλεων και οχυρών. Η λέξη «Φρυκτωρία» προέρχεται από το ρήμα «φρυκτῶ» που σημαίνει «ανάβω φως» ή «φλέγομαι».

Στην Αρχαία Ελλάδα, οι Φρυκτωρίες αποτελούσαν ένα αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνίας, που επέτρεπε την ταχεία μετάδοση μηνυμάτων σε δύσβατες περιοχές και απομακρυσμένα σημεία, μακριά από τους σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας.

Η παρουσίαση των Φρυκτωριών στη Λέρο, σε συνδυασμό με την πολιτιστική δραστηριότητα και την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας, αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των κατοίκων και των επισκεπτών σχετικά με τις αρχαίες τεχνολογίες και τις παραδόσεις που διαμόρφωσαν την πολιτιστική μας κληρονομιά.













