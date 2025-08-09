Ο Δήμος Λέρου τιμά τον κ. Κωνσταντίνο Πάχο με αφορμή την παρουσίαση των Φρυκτωριών
09 Aug 2025, 07:27 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Ο Δήμος Λέρου αναγνωρίζοντας την πολυετή και σημαντική προσφορά του κ. Κωνσταντίνου Πάχου, επίτιμου Δημότη Λέρου και διευθυντή της εφημερίδας «Λεριακά Νέα» επί 48 χρόνια, τον προσκαλεί να παραστεί στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται προς τιμήν της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.
Πρόσφατα, στην ιστορική τοποθεσία του Μπρούτζι, είχε προγραμματιστεί για πρώτη φορά στη Λέρο το αρχαίο σύστημα επικοινωνίας των Φρυκτωριών, σε συνεργασία του Δήμου με τη Θεατρική Ομάδα Λέρου. Πρόκειται για μια προσπάθεια ανάδειξης και διατήρησης της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής μέσα από ζωντανές αναπαραστάσεις και εκπαιδευτικές δράσεις.
Επιπλέον, στις 10 Αυγούστου, ο κ. Πάχος θα τιμηθεί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λέρου για το έργο και την αφοσίωσή του στο νησί και τους κατοίκους του, σε μια εκδήλωση που αναδεικνύει το σεβασμό της τοπικής κοινωνίας προς τους ανθρώπους που έχουν προσφέρει σημαντικά στην κοινότητα.
Τι είναι οι Φρυκτωρίες
Οι Φρυκτωρίες ήταν ένα αρχαίο ελληνικό σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιούσε φωτιές ή φλόγες ως μέσα μετάδοσης μηνυμάτων σε μεγάλες αποστάσεις. Λειτουργούσαν σαν ένας πρωτόγονος τύπος οπτικής τηλεπικοινωνίας, όπου φωτιές άναβαν σε συγκεκριμένα σημεία, συνήθως σε λόφους ή πύργους, ώστε να μεταφέρουν σήματα γρήγορα κατά μήκος ενός δικτύου από παρατηρητήρια.
Αυτός ο μηχανισμός χρησιμοποιήθηκε κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως η προειδοποίηση για επιδρομές ή επιθέσεις, αλλά και για την άμεση μετάδοση σημαντικών πληροφοριών μεταξύ πόλεων και οχυρών. Η λέξη «Φρυκτωρία» προέρχεται από το ρήμα «φρυκτῶ» που σημαίνει «ανάβω φως» ή «φλέγομαι».
Στην Αρχαία Ελλάδα, οι Φρυκτωρίες αποτελούσαν ένα αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνίας, που επέτρεπε την ταχεία μετάδοση μηνυμάτων σε δύσβατες περιοχές και απομακρυσμένα σημεία, μακριά από τους σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας.
Η παρουσίαση των Φρυκτωριών στη Λέρο, σε συνδυασμό με την πολιτιστική δραστηριότητα και την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας, αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των κατοίκων και των επισκεπτών σχετικά με τις αρχαίες τεχνολογίες και τις παραδόσεις που διαμόρφωσαν την πολιτιστική μας κληρονομιά.
διαβάστε ακόμα
- Αντίδραση του Δήμου Ιθάκης στην απαγόρευση προσέγγισης στη νήσο Άτοκος 09/08 | 13:58
- Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Προβολή της Ρόδου και Κω στη βρετανική αγορά μέσω της Jet2holidays 09/08 | 07:21
- Telegraph: Η Πάρος στα 25 καλύτερα νησιά του κόσμου για διακοπές 09/08 | 07:20
- Σητεία: Επίσημη επίσκεψη της UNESCO - Νέες προοπτικές για τον πολιτισμό της Ανατολικής Κρήτης 08/08 | 10:12
- Στη Ρώμη «ταξιδεύουν» τα Ιόνια Νησιά – Στοχευμένη τουριστική καμπάνια της Περιφέρειας 07/08 | 15:58
- Τα πανηγύρια στην Κρήτη αυθεντικοί πρεσβευτές της κρητικής γαστρονομίας σε όλο τον κόσμο 08/08 | 07:15
- 4ο Φεστιβάλ Χίου: Η πολιτιστική ταυτότητα του νησιού στο επίκεντρο 08/08 | 06:30
- Η Συμφωνική Ορχήστρα Ρόκκας στο Δήμο Χανίων 07/08 | 17:18
- Ο Βόλος βρέθηκε στο επίκεντρο της ψηφιακής επανάστασης στον αγροτουρισμό 07/08 | 06:26
- Πώς η Ιθάκη διασφαλίζει την απρόσκοπτη παροχή νερού 07/08 | 07:37
δημοφιλέστερα
- 1 Ο τουρισμός της Κρήτης μπροστά σε νέο τοπίο | Το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας και οι τιμές 06.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 2 Ξένα funds βάζουν χέρι στον ελληνικό τουρισμό – Ανάπτυξη ή αφελληνισμός; 09.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 3 Telegraph: Η Πάρος στα 25 καλύτερα νησιά του κόσμου για διακοπές 09.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Τι δείχνουν για τον ελληνικό τουρισμό τα οικονομικά των μεγάλων ξενοδοχειακών αλυσίδων 07.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 5 Ο Δήμος Λέρου τιμά τον κ. Κωνσταντίνο Πάχο με αφορμή την παρουσίαση των Φρυκτωριών 09.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Προβολή της Ρόδου και Κω στη βρετανική αγορά μέσω της Jet2holidays 09.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 CHIOS ON TOUR 2025: Δωρεάν εκδρομές στη Βόρεια Χίο 07.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 800.000 επισκέπτες αξιολόγησαν τα ξενοδοχεία στο Παρίσι 08.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 9 Τα σχέδια της DERTOUR στην Ελλάδα | Αποκαλυπτική συνέντευξη στο Tornos News του Leif Vase Larsen- Τι λέει για τα ξενοδοχεία και την ...κυβέρνηση 08.08.2025 | TOUR OPERATORS
- 10 Αντιδράσεις στις διαδηλώσεις κατά τουριστών στην Ελλάδα την Κυριακή 08.08.2025 | ΑΓΟΡΕΣ