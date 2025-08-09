Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Προβολή της Ρόδου και Κω στη βρετανική αγορά μέσω της Jet2holidays

Σύμβαση με την Jet2holidays υπέγραψε την Παρασκευή, 8 Αυγούστου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με σκοπό την παροχή υπηρεσιών προώθησης και διαφήμισης της Περιφέρειας, με έμφαση σε Ρόδο και Κω, σε δυνητικούς επισκέπτες της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει υπηρεσίες μάρκετινγκ ύψους 30.000 ευρώ, θα τεθεί σε ισχύ από την υπογραφή της και οι δράσεις προώθησης και διαφήμισης θα έχουν ολοκληρωθεί κατά το μέγιστο έως και την 31η Οκτωβρίου 2025.

Σκοπός της σύμβασης είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για διάφορες δραστηριότητες προώθησης και διαφήμισης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Jet2holidays με σκοπό την προώθηση του τουρισμού στην Περιφέρεια και την ανάπτυξη περιφερειακών οικονομικών δραστηριοτήτων.

Το διαφημιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Online διαφήμιση για τη Ρόδο και την Κω σε queueformat , αξιοποιώντας δεδομένα από πάνω από 100 εκατομμύρια ιστότοπους, που θα επιλεγούν αυτόματα από τον αλγόριθμο της πλατφόρμας Quantcast. Στόχος είναι η προσέγγιση δυνητικών πελατών που ενδιαφέρονται για ταξίδια διακοπών(Lookalike audience) και οι οποίοι γεωγραφικά βρίσκονται γύρω στα 12 αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου με απευθείας πτήσεις της Jet2holidaysστη Ρόδο και Κω, με σκοπό να τους οδηγήσει να πραγματοποιήσουν κράτηση. Ελάχιστος αριθμός εμφανίσεων: 10.386.522

, αξιοποιώντας δεδομένα από πάνω από 100 εκατομμύρια ιστότοπους, που θα επιλεγούν αυτόματα από τον αλγόριθμο της πλατφόρμας Quantcast. Στόχος είναι η προσέγγιση δυνητικών πελατών που ενδιαφέρονται για ταξίδια διακοπών(Lookalike audience) και οι οποίοι γεωγραφικά βρίσκονται γύρω στα 12 αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου με απευθείας πτήσεις της Jet2holidaysστη Ρόδο και Κω, με σκοπό να τους οδηγήσει να πραγματοποιήσουν κράτηση. Ελάχιστος αριθμός εμφανίσεων: 10.386.522 Ένα banner διαστάσεων 270x270pixels στο homepageτου ιστότοπου της Jet2holidays στην ενότητα ‘Thingswethinkyou’lllove”,που προωθεί διακοπές στη Ρόδο , με ελάχιστη προβολή 3 ημερών και επίτευξη τουλάχιστον 800.000 εμφανίσεων.

, με ελάχιστη προβολή 3 ημερών και επίτευξη τουλάχιστον 800.000 εμφανίσεων. Ένα solus email που προωθεί διακοπές στη Ρόδο και την Κω με την Jet2holidays, που θα αποσταλεί σε τουλάχιστον 67.895 παραλήπτες,

To σκεπτικό

Η Περιφέρεια αποφάσισε να προωθήσει ενεργά τις περιοχές της ως προορισμό διακοπών στο Ην. Βασίλειο καθώς πρόκειται για σημαντική τουριστική αγορά για αυτήν και εφόσον η Jet2holidays είναι κορυφαίος Tour Operator και επί του παρόντος σχεδιάζει και διαθέτει στην αγορά τόσο τουριστικά πακέτα όσο και αεροπορικές θέσεις από το Ην. Βασίλειο προς Ρόδο και Κω.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, η Jet2holidays έχει τη δυνατότητα να προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για τη στόχευση δυνητικών πελατών της και την επίδειξη εκτεταμένων πληροφοριών σχετικά με τις περιοχές στις οποίες ταξιδεύει.