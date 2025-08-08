Σητεία: Επίσημη επίσκεψη της UNESCO - Νέες προοπτικές για τον πολιτισμό της Ανατολικής Κρήτης
08 Aug 2025, 10:12 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Στην πρώτη επίσημη επίσκεψη στην Κρήτη του Διεθνούς Οργανισμού της UNESCO, μετά την ανακήρυξη των Μινωικών ανακτόρων στα Μνημεία της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, με το Δήμαρχο Σητείας κ Γιώργο Ζερβάκη συναντήθηκε η Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO κα Αικατερίνη Τζιτζικώστα.
Η κα Τζιτζικώστα συνοδευόμενη από στενούς της συνεργάτες βρέθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Σητείας και αφού είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον κ Ζερβάκη, παρουσία και της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Μάρως Νικητάκη, του Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Γεωπάρκου κ Κωστή Λυμπερίου και του Συντονιστή Γεωπάρκου Σητείας κ Βαγγέλη Περάκη, παραχώρησε συνέντευξη τύπου τα τοπικά ΜΜΕ. Μετά το πέρας της συνάντησης ο Δήμαρχος Σητείας παρέδωσε συμβολικά στην κα Τζιτζικώστα αντίγραφο του Μινωικού Υπολογιστή του Παλαικάστρου.
Η διαχρονική σχέση του οργανισμού με τον Δήμο Σητείας, πρώτα με το Παγκόσμιο Γεωπάρκο Unesco Σητείας και τώρα με την ένταξη του σημαντικού Μινωικού Ανακτόρου της Κάτω Ζάκρου, διαμορφώνει όλες τις προϋποθέσεις ώστε η συνεργασία να συνεχιστεί και σε άλλα επίπεδα. Όπως διαβεβαίωσε η ίδια η κα Τζιτζικώστα πρόθεση του οργανισμού είναι να υποστηρίξει την υποψηφιότητα της ένταξης του Ερωτόκριτου στον Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
Επίσης με ενθουσιασμό οι εκπρόσωποι του οργανισμού πρότειναν την χρηματοδότηση της μετάβασης της Χορωδίας "Coro Aretousa" στην Ιταλία για την ανταπόδοση της επίσκεψης της χορωδίας "Corale Madonna di San Giovanni".
Στα πλαίσια της ολιγοήμερης επίσκεψης της κας Τζιτζικώστα και της γνωριμίας της με την περιοχή βρέθηκε χθες στο Μινωικό Ανάκτορο της Κάτω Ζάκρου.
διαβάστε ακόμα
- Στη Ρώμη «ταξιδεύουν» τα Ιόνια Νησιά – Στοχευμένη τουριστική καμπάνια της Περιφέρειας 07/08 | 15:58
- Τα πανηγύρια στην Κρήτη αυθεντικοί πρεσβευτές της κρητικής γαστρονομίας σε όλο τον κόσμο 08/08 | 07:15
- 4ο Φεστιβάλ Χίου: Η πολιτιστική ταυτότητα του νησιού στο επίκεντρο 08/08 | 06:30
- Η Συμφωνική Ορχήστρα Ρόκκας στο Δήμο Χανίων 07/08 | 17:18
- Ο Βόλος βρέθηκε στο επίκεντρο της ψηφιακής επανάστασης στον αγροτουρισμό 07/08 | 06:26
- Πώς η Ιθάκη διασφαλίζει την απρόσκοπτη παροχή νερού 07/08 | 07:37
- Πελοπόννησος: Προβολή στην αυστριακή αγορά μέσω του Tourism Open Days 06/08 | 10:33
- Χίος: Τριώροφο παραδοσιακό κτήριο μετατρέπεται σε τουριστικό κατάλυμα 07/08 | 07:35
- Συνεργασία Δήμου Σκιάθου με την easyJet για την προώθηση του τουρισμού 07/08 | 06:29
- Έκθεση τοπικών προϊόντων στα Ψακούδια Χαλκιδικής: Γιορτή γεύσεων και παράδοσης 07/08 | 06:07
δημοφιλέστερα
- 1 Τι δείχνουν για τον ελληνικό τουρισμό τα οικονομικά των μεγάλων ξενοδοχειακών αλυσίδων 07.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 2 CHIOS ON TOUR 2025: Δωρεάν εκδρομές στη Βόρεια Χίο 07.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 4ο Φεστιβάλ Χίου: Η πολιτιστική ταυτότητα του νησιού στο επίκεντρο 08.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Τα πανηγύρια στην Κρήτη αυθεντικοί πρεσβευτές της κρητικής γαστρονομίας σε όλο τον κόσμο 08.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Άντζελα Γκερέκου | Οι "Ανθισμένες Διαδρομές" γίνονται πράξη 07.08.2025 | ΕΟΤ
- 6 Τα σχέδια της DERTOUR στην Ελλάδα | Αποκαλυπτική συνέντευξη στο Tornos News του Leif Vase Larsen- Τι λέει για τα ξενοδοχεία και την ...κυβέρνηση 08.08.2025 | TOUR OPERATORS
- 7 Πράσινο φως για αποκατάσταση λουτρικών εγκαταστάσεων στο ξενοδοχείο Vincci Ever Eden στην Ανάβυσσο 08.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 8 Παραμένει η κεντρική υπηρεσία του ΕΟΤ στην οδό Τσόχα - το μίσθωμα 08.08.2025 | ΕΟΤ
- 9 Άνοιγμα της Airbrnb και στα ξενοδοχεία | Αρέσουν οι νέες υπηρεσίες και εμπειρίες 08.08.2025 | AIRBNB
- 10 Η Συμφωνική Ορχήστρα Ρόκκας στο Δήμο Χανίων 07.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ