Σητεία: Επίσημη επίσκεψη της UNESCO - Νέες προοπτικές για τον πολιτισμό της Ανατολικής Κρήτης

Στην πρώτη επίσημη επίσκεψη στην Κρήτη του Διεθνούς Οργανισμού της UNESCO, μετά την ανακήρυξη των Μινωικών ανακτόρων στα Μνημεία της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, με το Δήμαρχο Σητείας κ Γιώργο Ζερβάκη συναντήθηκε η Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO κα Αικατερίνη Τζιτζικώστα.

Η κα Τζιτζικώστα συνοδευόμενη από στενούς της συνεργάτες βρέθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Σητείας και αφού είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον κ Ζερβάκη, παρουσία και της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Μάρως Νικητάκη, του Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Γεωπάρκου κ Κωστή Λυμπερίου και του Συντονιστή Γεωπάρκου Σητείας κ Βαγγέλη Περάκη, παραχώρησε συνέντευξη τύπου τα τοπικά ΜΜΕ. Μετά το πέρας της συνάντησης ο Δήμαρχος Σητείας παρέδωσε συμβολικά στην κα Τζιτζικώστα αντίγραφο του Μινωικού Υπολογιστή του Παλαικάστρου.

Η διαχρονική σχέση του οργανισμού με τον Δήμο Σητείας, πρώτα με το Παγκόσμιο Γεωπάρκο Unesco Σητείας και τώρα με την ένταξη του σημαντικού Μινωικού Ανακτόρου της Κάτω Ζάκρου, διαμορφώνει όλες τις προϋποθέσεις ώστε η συνεργασία να συνεχιστεί και σε άλλα επίπεδα. Όπως διαβεβαίωσε η ίδια η κα Τζιτζικώστα πρόθεση του οργανισμού είναι να υποστηρίξει την υποψηφιότητα της ένταξης του Ερωτόκριτου στον Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Επίσης με ενθουσιασμό οι εκπρόσωποι του οργανισμού πρότειναν την χρηματοδότηση της μετάβασης της Χορωδίας "Coro Aretousa" στην Ιταλία για την ανταπόδοση της επίσκεψης της χορωδίας "Corale Madonna di San Giovanni".

Στα πλαίσια της ολιγοήμερης επίσκεψης της κας Τζιτζικώστα και της γνωριμίας της με την περιοχή βρέθηκε χθες στο Μινωικό Ανάκτορο της Κάτω Ζάκρου.

