Η Συμφωνική Ορχήστρα Ρόκκας στο Δήμο Χανίων
07 Aug 2025, 17:18 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Τη νεοσύστατη Συμφωνική Ορχήστρα Ρόκκας θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το κοινό στον Δήμο Χανίων όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», την ώρα που η Ορχήστρα εκτελούσε τις πρόβες της.
Όπως υπογράμμισε ο δήμαρχος Χανίων κ. Σημανδηράκης οι Γιορτές Ρόκκας παρουσιάζουν και συστήνουν στο κοινό των Χανίων τη νέα Συμφωνική Ορχήστρα Ρόκκας «Μια προσπάθεια των γιορτών Ρόκκας που ξεκινά από το 2013 και που πλέον αποκτά ένα πολιτιστικό εργαλείο, έναν κρίσιμο ακόμα θεσμό, ο οποίος στο μέλλον θα δίνει σημαντικές παραστάσεις τόσο στη Ρόκκα αλλά και σε υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης, της Ελλάδας αλλά και γιατί όχι στο εξωτερικό. Είναι μια ακόμα απόδειξη ότι ο πολιτισμός μπορεί να ανθίζει, εκεί που υπάρχουν ομάδες και άνθρωποι, που αγαπούν τον τόπο τους, εκεί που οι φορείς καταφέρνουν να συνεργαστούν και αυτό είναι το αποτέλεσμα που παρουσιάζουμε φέτος με τη κορύφωση των γιορτών Ρόκκας, στην αυγουστιάτικη πανσέληνο το Σάββατο 9 Αυγούστου στον αρχαιολογικό χώρο της Ρόκκας».
Ο Δήμαρχος Χανίων τόνισε ότι τη Συμφωνική Ορχήστρα Ρόκκας αποτελούν καταξιωμένοι μουσικοί από μερικές από τις σημαντικότερες ορχήστρες της Ευρώπης, οι οποίοι βρίσκονται αυτές τις ημέρες στα Χανιά, πραγματοποιώντας πρόβες και προετοιμασία για την επικείμενη μεγάλη συναυλία, υπό την καθοδήγηση του διακεκριμένου μαέστρου Luca Gliozzi.
«Ως Δήμος Χανίων θεσμικά υποστηρίζουμε όλα αυτό το εγχείρημα παραχωρώντας τους χώρους στους οποίους πραγματοποιούνται οι πρόβες και παρακολουθώντας μαζί με πολύ κόσμο τις μικρές συναυλίες οι οποίες πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια των προετοιμασιών και αυτές τις μέρες προς το κοινό. Αυτή λοιπόν η συγκινητική προσπάθεια καταλήγει σε ένα σημαντικό πολιτιστικό αποτέλεσμα και καλούμε όλον τον κόσμο να έρθει, να παρευρεθεί το Σάββατο στη Ρόκκα» κατέληξε στις δηλώσεις του ο κ. Σημανδηράκης ευχαριστώντας παράλληλα όλους όσοι συνδράμουν στις Γιορτές Ρόκκας.
Από την πλευρά του ο μαέστρος της Ορχήστας, Luca Gliozzi ανέφερε «Είμαι πολύ ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ, στα Χανιά και για τις ευκαιρίες που μας δίνουν οι γιορτές Ρόκκας σε εμένα και στη Συμφωνική Ορχήστρα Ρόκκας.
Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παρουσιάσουμε το έργο μας σε ένα πολύ ιδιαίτερο πρόγραμμα το οποίο συνδέεται με τους ανθρώπους των χωριών και σε συνδυασμό με την πανσέληνο που κάνει την εμπειρία ακόμα πιο όμορφη».
Ο Χανιώτης πιανίστας, Κωνσταντίνος Παπαδάκης από την πλευρά του ανέφερε: «Γεννήθηκα και μεγάλωσα στα Χανιά και είμαι πραγματικά πάρα πολύ ενθουσιασμένος που έχω την ευκαιρία να κάνω το σολιστικό ντεμπούτο μου με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ρόκκας, μια ορχήστρα που δημιουργήθηκε με νέους μουσικούς απ’ όλες τις άκρες της Ευρώπης, οι οποίοι συμμετέχουν και σε μικρότερα σύνολα μέρες μέχρι και τη Παρασκευή, κάθε μέρα στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» 19.00-20.00 και 21.00-22.00».
Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ρεσιτάλ και συναυλίες μουσικής δωματίου από εξαιρετικούς μουσικούς της Συμφωνικής Ορχήστρας Ρόκκας, στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης ενώ το βράδυ της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου, στην κορωνίδα των εκδηλώσεων η Συμφωνική Ορχήστρα Ρόκκας θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τις μουσικές παραδόσεις της Σκανδιναβίας και της Ελλάδας, με έργα που γεφυρώνουν τις δύο πολιτιστικές κληρονομιές ως μια αθέατη συμφωνία ανάμεσα σε δυο λαούς για συνύπαρξη, ελπίδα, ειρήνη και δημιουργία.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τετάρτη 7 Αυγούστου
19:00–20:00 | Ρεσιτάλ Μουσικής Δωματίου
Nicole Biegniwska (βιολί), Gabriel Punsvik Gluch (βιολοντσέλο), Gustav Sciacco Schantz (πιάνο)
21:00–22:00 | Μουσική Δωματίου με Πνευστά
Luca Scappagnini (κλαρινέτο), Sara Zucchelli (όμποε), Fritz Fembro (φαγκότο), Luca Gliozzi (πιάνο)
21:00 | Παλιό Λιμάνι – Χανιά Υπαίθρια Συναυλία – Κουαρτέτο του Χάυντν Ερμηνευτές: Kevin Huang (βιολί), Hilde Aronsson (βιολί), Tuomas Oravuo (βιόλα), Περσεφόνη Ασλάνογλου (βιολοντσέλο)
Πέμπτη 8 Αυγούστου
21:00–22:00 | Ρεσιτάλ Πιάνου
Nicolas Ventura (πιάνο)
