Στη Ρώμη «ταξιδεύουν» τα Ιόνια Νησιά – Στοχευμένη τουριστική καμπάνια της Περιφέρειας

Με κεντρικό άξονα τη στρατηγική τουριστικής εξωστρέφειας, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων «ταξιδεύει» στην ιταλική πρωτεύουσα, υλοποιώντας στοχευμένη καμπάνια προβολής στην καρδιά της Ρώμης. Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής, βρέθηκε επί τόπου στην «αιώνια πόλη», προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την υλοποίηση της δράσης και να πραγματοποιήσει επαφές για την ενίσχυση των διαπεριφερειακών και επιχειρηματικών σχέσεων.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας, πέντε αστικά λεωφορεία της Ρώμης «ντύθηκαν» με εντυπωσιακή οπτική ταυτότητα των Ιονίων Νήσων, προβάλλοντας για 28 συνεχόμενες ημέρες τον αυθεντικό και ποιοτικό χαρακτήρα των νησιών στο ιστορικό και τουριστικό κέντρο της πόλης.

«Η Ιταλία αποτελεί στρατηγική αγορά για τα νησιά μας», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης, τονίζοντας πως «η στοχευμένη προβολή, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη θεσμικών και επιχειρηματικών συνεργασιών, ενισχύει τη θέση των Ιονίων Νήσων στον διεθνή τουριστικό χάρτη». Όπως επεσήμανε, στόχος της ΠΙΝ είναι η διαρκής και μεθοδική παρουσία στις παραδοσιακές τουριστικές αγορές, όπως η ιταλική, αλλά και το άνοιγμα σε νέες, δυναμικές αγορές με τεχνοκρατικό σχεδιασμό.

Η δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο διεθνούς τουριστικής παρουσίας της Περιφέρειας, με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των Ιονίων Νήσων ως μοναδικού, βιώσιμου προορισμού.