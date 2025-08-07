Μελέτη για την αποκατάσταση κατολισθήσεων στη Σκόπελο
07 Aug 2025, 07:12 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Στην εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης για την αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατολισθητικών φαινομένων σε δύο κρίσιμες περιοχές της Σκοπέλου προχωρά ο Δήμος, με τη στήριξη της Αναπτυξιακής Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε., Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε. Η σχετική προγραμματική σύμβαση εγκρίθηκε πρόσφατα, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη αντιμετώπισης σοβαρών προβλημάτων που απειλούν τόσο την ασφάλεια των κατοίκων και επισκεπτών όσο και την προστασία του πολιτιστικού αποθέματος του νησιού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου, κατολισθητικά φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί στο δυτικό τμήμα του Ενετικού Κάστρου, πάνω από την πλατεία «Μύλος», καθώς και στην περιοχή Ραδιοφάρος – Καραβοτσάκισμα. Στο Ενετικό Κάστρο, οι ρωγμές και οι αποκολλήσεις στον βράχο απειλούν άμεσα τα ερείπια της αρχαίας ακρόπολης και της μεσαιωνικής οχύρωσης, ενώ έχουν σημειωθεί πτώσεις βράχων σε μια από τις πιο πολυσύχναστες τουριστικά περιοχές του νησιού, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια.
Ανάλογα προβλήματα έχουν εντοπιστεί και στην περιοχή του Ραδιοφάρου – Καραβοτσάκισμα, όπου παρατηρείται υποχώρηση του εδάφους κάτω από τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, ο οποίος οδηγεί σε κατοικημένες περιοχές και παλαιότερα καταστήματα. Το φαινόμενο συνοδεύεται από ρωγμές και καθιζήσεις στο οδόστρωμα, ενώ έχουν δημιουργηθεί και σπηλαιώσεις, γεγονός που επιδεινώνεται από την άμεση επαφή του πρανούς με το χειμέριο κύμα.
Η εκπόνηση της μελέτης κρίνεται αναγκαία για την πλήρη διερεύνηση των γεωτεχνικών και υδρολογικών συνθηκών, τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, και φυσικά τον σχεδιασμό των απαραίτητων έργων αποκατάστασης και σταθεροποίησης των περιοχών.
Δεδομένης της υποστελέχωσης και του αυξημένου φόρτου εργασίας στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Σκοπέλου, η συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μελέτης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
Η προγραμματική σύμβαση έρχεται να καλύψει ένα επείγον κενό τεχνικής υποστήριξης, σε μια περίοδο που η ανάγκη για αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων είναι πιο επιτακτική από ποτέ, ειδικά σε περιοχές με τουριστική πίεση, πολιτιστικό φορτίο και έντονο ανάγλυφο, όπως η Σκόπελος.
