Έκθεση τοπικών προϊόντων στα Ψακούδια Χαλκιδικής: Γιορτή γεύσεων και παράδοσης

Ένα τριήμερο αφιερωμένο στην τοπική γεύση, την παράδοση και τη φιλοξενία οργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Επαγγελματιών, Κατοίκων και Ιδιοκτητών Ψακουδίων «Η Σερμύλη», το οποίο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από τις 21 έως και τις 23 Αυγούστου, στα Ψακούδια της Χαλκιδικής.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η προβολή των τοπικών προϊόντων της περιοχής, αλλά και η ενίσχυση της εμπορικής και τουριστικής δραστηριότητας σε μια περίοδο αιχμής για τη Χαλκιδική. Η έκθεση θα πλαισιώνεται από παράλληλες μουσικές εκδηλώσεις, προσελκύοντας το ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων επισκεπτών.

Σημειώνεται ότι ο Σύλλογος «Η Σερμύλη» ιδρύθηκε το 2004, ωστόσο τα τελευταία πέντε χρόνια έχει αναπτύξει πιο έντονη δράση, με έμφαση στην πολιτιστική, οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Μέσα από δράσεις όπως η έκθεση, επιχειρεί να αναδείξει την ποιότητα και την ποικιλία της τοπικής παραγωγής και να ενισχύσει τη σύνδεση του τουριστικού ρεύματος με την τοπική αγορά.

Η έκθεση οργανώνεται σε μια περίοδο που η περιοχή σφύζει από επισκέπτες, αξιοποιώντας το τουριστικό δυναμικό του Αυγούστου. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν τοπικά προϊόντα, να συνομιλήσουν με παραγωγούς και επαγγελματίες της περιοχής και να συμμετάσχουν σε ένα γιορτινό περιβάλλον που αναδεικνύει τη γαστρονομική ταυτότητα και τη ζωντάνια της τοπικής κοινωνίας.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια ανάδειξης των Ψακουδίων ως προορισμού με πολιτιστικό και γαστρονομικό ενδιαφέρον, πέρα από την παραδοσιακή εικόνα των καλοκαιρινών διακοπών.

Ένας καλοκαιρινός προορισμός που αναδεικνύει την τοπική παραγωγή και φιλοξενία

Τα Ψακούδια, χτισμένα ανάμεσα σε πευκοδάση και βραβευμένες παραλίες, αποτελούν μία από τις πιο δημοφιλείς καλοκαιρινές επιλογές στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Το παραθαλάσσιο αυτό χωριό συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες που αναζητούν συνδυασμό ξεκούρασης, φυσικής ομορφιάς και αυθεντικής φιλοξενίας. Η τοπική αγορά, οι οικογενειακές επιχειρήσεις και η παραδοσιακή γαστρονομία ενισχύουν τον χαρακτήρα ενός προορισμού που, παρότι αναπτύσσεται, διατηρεί τον ήπιο, ανθρώπινο ρυθμό του.













