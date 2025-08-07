Φυτεύσεις και κοπές δέντρων στη Θεσσαλονίκη

Η Δημοτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης ενέκρινε την αποδοχή δωρεάς του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης ποσού 6.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ που αφορά τη φύτευση 100 δέντρων στο Δήμο Θεσσαλονίκης, υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του (1925-2025), θα υλοποιήσει ένα σύνολο δράσεων εκδηλώσεων με κοινωνικό, πολιτιστικό και ενημερωτικό χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό η διοίκηση του Ε.Ε.Θ. αποφάσισε να συμβάλει στην αύξηση των χώρων πρασίνου με τη φύτευση 100 δένδρων, αριθμός συμβολικός καθώς είναι όσα και τα έτη παρουσίας του Επιμελητηρίου στα κοινά. Οι θέσεις φύτευσης, τα είδη και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δένδρων θα καθοριστούν από τη Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος.

Να σημειωθεί ότι η Διεύθυνση Πρασίνου & Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορά στη διαχείριση των δέντρων σε χώρους πράσινου (άλση, πάρκα, οδικές νησίδες, δενδροστοιχίες, παρτέρια κ.α.), προγραμματίζει και προβαίνει σε κλαδεύσεις, την κατάλληλη εποχή, για την προστασία και την απρόσκοπτη ανάπτυξη των δέντρων.

Εντός του αστικού ιστού, τα δέντρα δεν αναπτύσσονται με το ίδιο τρόπο όπως στο φυσικό τους οικοσύστημα. Ένα δέντρο, στην τυπική μορφή του είναι ευθυτενές, κατακόρυφο, κυλινδρικό τουλάχιστον σε τμήματα του κορμού και με κυκλική διατομή. Τα δέντρα που φύονται στην πόλη έχουν εγκλιματιστεί στο κλίμα της περιοχής, αλλά κάποια από αυτά εμφανίζουν μεγάλες αποκλίσεις από την τυπική μορφή τους καθώς και έντονα δομικά σφάλματα όπως σήψεις, κλίση, κάμψη και στρεβλότητα του κορμού, επιφανειακό και «επιπόλαιο» ριζικό σύστημα, κ.α. με αποτέλεσμα πολλές φορές να επηρεάζεται η στατικότητα τους και λόγω μεγάλης ηλικίας τα δέντρα αυτά αφενός μεν να καθίστανται άκρως επικίνδυνα, για την ασφάλεια των περιοίκων και αφετέρου δε για τυχόν επέλευση ζημιών με καταστροφές των υποδομών και εξοπλισμού σε περίπτωση πτώσης τους μετά από ενδεχόμενη έντονη κακοκαιρία (δυνατές ριπές ανέμου).

Δεδομένων των παραπάνω και του γεγονότος ότι περιήλθαν στη Διεύθυνσή έγγραφα αιτήματα για κοπή αιτημάτων έλαβε σχετικές αποφάσεις. Αναλυτικά η ψευδοακακία (Robinia pseudoacacia) που φύεται στον αύλειο χώρο της Βίλας Μορντώχ παρουσιάζει κλίση, σαθρό κορμό, σπηλαίωση, σήψη κορμού, χλώρωση της κόμης και καχεκτική ανάπτυξη. Επίσης, η πεύκη που φύεται στο χώρο Θ. Σοφούλη 64 με Καπετάν Γκόνη παρουσιάζει πολύ έντονη κλίση, ξηράνσεις και καχεκτική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό η Διεύθυνση αποφάσισε την κοπή των 2 δέντρων και η αποκατάσταση τους με τη φύτευση νέων δέντρωνST για τη διατήρηση του ισοζύγιου πρασίνου.













